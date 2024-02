Gabriela Medeiros vive a personagem Buba em ’Renascer’ - Lucas Teixeira/Globo

Publicado 08/02/2024 07:47 | Atualizado 08/02/2024 10:24

Rio - Uma das personagens mais marcantes de "Renascer" apareceu no remake da novela, pela primeira vez, no capítulo desta quarta-feira (7). A atriz Maria Luisa Mendonça interpretou Buba, uma mulher "hermafrodita", na primeira versão da trama da TV Globo.

Atualmente, este termo não é mais utilizado e foi substituído por "intersexo". Na versão de 2024, a atriz Gabriela Medeiros é a intérprete de Buba, que é uma mulher transexual.

No episódio, José Venâncio (Rodrigo Simas) foge de uma festa surpresa preparada por sua mulher, Eliana (Sophie Charlotte), para encontrar Buba (Gabriela Medeiros). Ela tentou resistir, mas acabou indo para a cama com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). No entanto, antes de tudo ficar ainda mais intenso, fez uma revelação: "Eu sou uma mulher trans".

A cena bombou nas redes sociais e o nome da personagem ficou entre os mais comentados do Twitter. Muitos internautas elogiaram a forma como a sequência foi conduzida, mas algumas pessoas afirmaram que a atuação de Gabriela Medeiros deixou a desejar.

"Chocada que o Venâncio não sabia que a Buba é trans", disse uma pessoa. "Na versão original, Buba era colocada como hermafrodita, termo que não é mais usado e, sim, intersexo. Luperi quis mudar porque disse que o público ia 'entender melhor' sendo trans", comentou um internauta sobre a primeira versão da trama.

"Primeira vez que eu vejo uma pessoa trans em uma novela sendo gravada do jeito que a Buba foi nesse episódio… como uma mulher bonita, desejada, que rendeu aquele homem. E o beijo? Eles beijando com vontade, nenhum receio da parte do ator", comemorou outro internauta.

A atuação de Gabriela, no entanto, foi alvo de críticas. "Esse casal tem potencial, mas a atriz da Buba precisa melhorar a atuação pois Sophie Charlotte é a maioral", disse uma internauta. "Eeeerrr... achei meio ruinzinha essa atriz que está fazendo a Buba. Meio inexpressiva, sei lá. Mas ainda é cedo, veremos mais pra frente", comentou outra pessoa. "Oh minha gente, tá muito cedo pra falar que a atuação da Buba tá meio duvidosa?", questionou um telespectador.