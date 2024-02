Carol Barcelos abre Globo Esporte chamando matéria de Marcelo Courrege - Reprodução/Globo

Publicado 14/02/2024 13:32 | Atualizado 14/02/2024 13:45

Rio - Após toda a polêmica do novo relacionamento de Carol Barcellos e Marcelo Courrege, a apresentadora do "Globo Esporte", da Globo, abriu o programa desta quarta-feira (14) chamando uma matéria do atual namorado que falou sobre os testes de Tite no ataque do Flamengo.

O assunto não passou despercebido no "X", antigo Twitter. "Carol Barcelos abrindo o GE chamando um VT do Marcelo Courrege. Também rolou VT do Bruno Cortes. Deve tá animada a redação do GE hoje", disse um telespectador citando o atual e ex de Carol.

"Carol Barcellos e Marcelo Courrege no 'Globo Esporte'. O amor é lindo", comentou outro.

Após assumirem o namoro nas redes sociais em uma foto de um camarote da Sapucaí no primeiro dia de desfile do Grupo Especial, o casal virou assunto nas páginas de fofocas e redes sociais, principalmente depois que Renata Heilborn, ex-mulher de Courrege, revelar que o casamento chegou ao fim após descobrir que o repórter da Globo estava tendo um caso extraconjugal com Carol , sua amiga confidente e madrinha de casamento.

'A história não é essa'

Carol Barcellos se pronunciou após ser acusada por Renata Heilborn de ter tido um caso extraconjugal enquanto ela era ainda casada com Marcelo Courrege.

"A história não é essa. Triste", se limitou a dizer para o portal do jornalista Leo Dias. Em uma postagem feita nas redes sociais, Renata também relembra que Carol foi sua madrinha de casamento.

"Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha --madrinha do meu casamento", escreveu.



Renata atesta que seu casamento estava em crise, mas ao pedir a separação, descobriu que seu ex-marido se mudou para a casa da outra jornalista.