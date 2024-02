Soraya (Heslaine Vieira) recebe o apoio de Luna (Giovana Cordeiro) e Jefinho (Micael Borges) - Divulgação / TV Globo

Publicado 17/02/2024 12:43

Rio - "Em Fuzuê", da TV Globo, Soraya (Heslaine Vieira) descobre que está grávida após ser incentivada por Luna (Giovana Cordeiro) e Jefinho (Micael Borges) a fazer um teste de farmácia. Diante do resultado, a dançarina confessa aos amigos que não sabe se o bebê é do Merreca (Ruan Aguiar) ou do Francisco (Michel Joelsas) e é amparada por eles. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta segunda-feira (19).



Já no capítulo de sexta (23), Soraya, ainda em dúvida sobre o que fazer e abalada com a situação de Merreca, que resolve se entregar para a polícia após se tornar o principal suspeito de um crime, toma coragem e resolva contar para Franscisco que está grávida. Ela só não revela que tem dúvidas sobre a paternidade. Emocionado, ele anuncia a todos da família que vai ser pai.