Deniziane chora ao falar sobre Matteus no ’Mais Você’ desta quarta-feiraReprodução / TV Globo

Publicado 21/02/2024 11:14 | Atualizado 21/02/2024 13:14

Rio - Deniziane participou do café da manhã do "Mais Você", nesta quarta-feira, e chorou ao falar sobre Matteus, seu ex-affair no "BBB 24". No bate-papo com Fabricio Battaglini e Talitha Morete, a nona eliminada do reality show ainda fez uma análise sobre sua participação do programa e alegou não se importar com os julgamentos do público.

A fisioterapeuta, que recebeu 52,02% dos votos no Paredão contra Fernanda e Matteus, não conseguiu conter o choro ao ver as imagens do brother, bastante abalado, depois de sua eliminação. "Essa foi a primeira vez que eu vi. E é algo que mexe muito comigo e mexeu muito comigo na minha eliminação", iniciou ela no bate-papo.

"Não ligo que as pessoas julguem o meu jogo, só não quero que julguem minha relação com ele. Minha relação com ele era verdadeira, não queria que duvidassem disso. Me machucou muito vê-lo desse jeito. Quando tive minha atitude foi só para protegê-lo e me proteger. [...] Mas eu sei do meu coração, [e o sentimento] foi construído de uma forma genuína", garantiu.

Questionada se acreditava que o estudante de Engenharia Agrícola havia se sentido culpado por sua saída, a ex-sister disse que sim. "Quando a gente começou a se aproximar, de forma mais afetiva, eu já tinha deixado claro que não iria me relacionar no programa, que isso era um ponto muito forte para mim lá dentro... Mas chegou em um momento que eu não consegui, sabe? Era algo que me fazia lutar contra mim mesma e, quando a gente ficou, foi uma história muito bonita", relembrou.

"Eu conheci a mãe dele hoje e entendo agora por que ele é assim, porque ela é maravilhosa igual a ele. E vê-lo se sentir culpado ali, me doeu demais... Eu queria ter tido mais tempo para consolá-lo, mas não foi possível... Mas espero, de verdade, que ele fique bem", ponderou Deniziane.

Após fazer elogios ao ex-affair, a fisioterapeuta afirmou que os dois irão conversar fora da casa e que, apesar de morarem em estados diferentes, pretende continuar com o namoro. "Foi o que foi combinado. Eu quero, não vou mentir", admitiu a mineira.

Barba e término com Matteus

Deniziane não escondeu a surpresa ao saber que seu término com Matteus foi associado à mudança de visual do brother. A fisioterapeuta fez questão de ratificar que colocou um ponto final no relacionamento por questões que envolviam sua estratégia no jogo e não deixou de enaltecer a aparência do sulista.

"O Matteus é lindo de qualquer jeito, ele é bonito de qualquer jeito, não teve nada a ver com a barba! Sempre frisava lá que ele tinha que fazer o que queria", afirmou.

Colocada contra a parede sobre preferir o estudante de Engenharia com ou sem barba, a ex-sister admitiu, bem-humorada: "Eu prefiro com (barba). Na hora que saí do programa e o povo me falou isso, eu disse: 'Misericórdia, não acredito que estão pensando que seja isso'".

Decepção com amizades

Após descobrir o que alguns brothers falavam sobre ela no "BBB 24", Deniziane admitiu estar decepcionada com a trancista Leidy Elin, quem considerava como uma amiga na casa.

"A Leidy foi uma das minhas surpresas lá. Eu já fiquei sabendo de algumas coisas que ela falava de mim. E eu fiquei um pouco assustada, porque lá, infelizmente, a gente acredita no que a pessoa fala para a gente, né... Eu fiquei bem surpresa com a Leidy também", disse.

Questionada por Talitha Morete sobre o conteúdo da conversa que teve acesso, a ex-BBB alegou que não pretendia expor ninguém antes de entender o contexto da situação. "Eu não quero expor porque quero entender primeiro o que aconteceu para falar, mas fiquei sabendo que ela falou algumas coisas sobre mim", explicou.



"A gente vê muitas coisas, as pessoas são muito mentirosas. Como conseguem olhar no seu olho e mentir na sua cara? [...] Como eu vim de uma família que acha isso muito triste, eu acreditava na pessoa", ressaltou Deniziane.

Disputa contra Fernanda

A fisioterapeuta, que admitiu ter considerado Fernanda como sua rival no reality show, contou que ainda não compreende como o público resolveu manter a sister no "BBB 24".

"Eu estou tentando entender, viu?! Eu preciso ler alguns comentários, ver o posicionamento do público, porque a gente fica confusa... Na minha cabeça, ela iria sair por conta de alguns posicionamentos no jogo", afirmou Deniziane.

"Eu sempre frisava ali que iria julgá-la no jogo, porque aquilo ali é um jogo. Fora, na vida, ela é outra coisa... Ela tem os filhos dela, tem uma causa muito maior! Então, assim, era o posicionamento dela no jogo que me incomodava", pontuou.

Na sequência, a ex-sister alegou que, apesar de não considerar que Fernanda seja uma "planta" na casa, não conseguia ter acesso às jogadas dela, pois a confeiteira preferia ficar no quarto ao socializar com os demais confinados.

"Ela ficava só no quarto, não interagia com ninguém, não fazia questão de interagir com ninguém [...] Ela não é 'planta', ela joga bem, se posiciona, mas por isso que eu falo que é difícil julgar... Porque como ela ficava muito tempo no quarto, e eu não tinha acesso ao quarto, fica difícil falar", considerou.

Propósito no jogo

Deniziane, que se emocionou mais uma vez ao ver o vídeo do filho, Lucca, de apenas 2 anos, pedindo por sua permanência no reality, contou que encontrou no pequeno a força necessária para participar da competição.

"Meu filho é a minha vida e se eu estava lá era por ele... Ele me transformou como mulher e me trouxe uma força que só eu sei como falar", refletiu. "Eu sou mãe solteira, mas não mãe solo, porque o pai faz o papel dele, graças a Deus. Mas passar por esse processo foi bem difícil e ele era minha única certeza na vida, sabe?", disse a ex-sister.

"Estou sendo forte até agora porque eu quero abraçá-lo, sentir o cheirinho dele... É só isso que eu quero agora", desabafou.

