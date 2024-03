Mell Muzzillo interpreta Ritinha em Renascer - Thaís Monteiro / Divulgação

Mell Muzzillo interpreta Ritinha em RenascerThaís Monteiro / Divulgação

Publicado 12/03/2024 06:00

Rio - Da Baixada Fluminense para a novela das nove da Globo! Moradora de Nilópolis, Mell Muzzillo tem roubado a cena em "Renascer", da TV Globo, como Ritinha. Filha de Inácia (Edvana Carvalho) e Chico (Mac Suara), a personagem se apaixonou perdidamente por Damião (Xamã) e trocou alianças com o amado, em cenas exibidas na última semana, a contragosto da mãe. Em sua estreia em novelas, a atriz de 18 anos celebra o sucesso da funcionária da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) no folhetim e fala sobre o novo desafio profissional.

fotogaleria

"Tem sido enriquecedor. É uma escola estar com tantos atores e atrizes que eu admiro. Estou muito bem acompanhada aqui. É cansativo, é um ritmo (de gravação) frenético, mas é um cansaço muito gostoso, de missão cumprida todos os dias", afirma Mell, que se derrete por sua personagem. "Eu amo a Ritinha. Foi muito gostoso o processo de criação dela. Uma personagem muito divertida. Acho que ela tem muito de mim. E eu emprestei muito de mim pra Ritinha", completa.

Ritinha e Damião conquistaram o público desde as primeiras cenas em que apareceram juntos. A química entre Xamã e Mell em cena é elogiada pelos internautas, assim como o talento dos dois. Para a atriz, a troca entre eles sobre o trabalho ajuda no resultado final do trabalho. "Ele é um cara muito parceiro, muito solícito e muito acessível também no sentido de troca mesmo. A gente tem tido uma troca muito boa, o que é muito importante para o trabalho sair do jeito que está saindo. E a gente recebeu um retorno tão legal e positivo do público. Isso é muito bom", declara.

Mell ainda admite que fica "ligadinha" nas redes sociais para acompanhar a repercussão do casal. "É muito legal ver e ouvir o que as pessoas estão achando desse casal. É muito legal ver o resultado do trabalho feito. É divertido demais ver os memes, os tweets e os edits (um tipo de vídeo que utiliza de sequências de imagens)", confessa.

Novata quando o assunto é fama, ela também conta que ainda está se adaptando ao fato de sua vida pessoal gerar interesse das pessoas. "Eu sou uma pessoa muito reservada, então dá um sustinho ver a minha vida pessoal sendo exposta assim, radicalmente e de uma hora para outra, mas entendo que faz parte, são as circunstâncias do meu trabalho e é isso. Estou aprendendo a lidar dia após dia".

Na primeira versão de "Renascer", exibida originalmente em 1993, Ritinha se envolve com José Bento (vivido atualmente por Marcello Melo Jr), após ficar com ciúme de Damião e Eliana (Sophie Charlotte). Questionada sobre o desenrolar da trama, a artista explica que não tem muitas informações ainda. "A gente está recebendo os capítulos aos poucos, então, ainda não consegui ver muito de Ritinha e José Bento. Ainda não sei como vai ser esse romance, vai ser algo mais carnal, ou realmente vai rolar um sentimento".

Influenciada pela dança

Mell é apaixonada pelo universo das artes. Ela deu seus primeiros passos na dança aos 2 anos e, aos 8, ingressou no ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ficou durante seis anos. A atuação surgiu na vida da jovem ainda criança. Antes de brilhar em horário nobre, ela atuou em teatros musicais e esteve no elenco da na novela "Gaby Estrella", produzida pelo Gloob, canal infantil do grupo Globo. "Eu me interessei muito pela atuação, por grande influência da dança. Comecei a fazer teatro musical e nunca mais parei. Graças a Deus e a tudo, sempre tive uma rede de apoio muito forte na minha família e de todas as pessoas ao meu redor".

Representatividade

Mulher afro-indígena, Mell carrega consigo tradições de sua família originária de Alcobaça, no Sul da Bahia, e celebra a representatividade que leva para a novela. "É de uma riqueza muito grande para mim. Eu venho de uma família que é uma mistura de indígenas e pretos. E a minha personagem é filha de uma mulher preta, que é a Inácia, com um homem indígena, que é o Chico. Isso é um acontecimento na televisão brasileira, na dramaturgia. Para mim foi muito importante, para nós três foi motivo de muita emoção no nosso primeiro dia, de muita sensibilidade, e espero que a gente consiga ir abrir portas para outras pessoas virem depois", torce.