Taís AraujoGlobo/ Maurício Fidalgo

Publicado 11/03/2024 12:53

Rio - Taís Araujo está animada com a reexibição de "Cheias de Charme", no "Edição Especial", da TV Globo, a partir desta segunda-feira (11), após o "Jornal Hoje". Intérprete de Maria da Penha no folhetim de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, a atriz de 45 anos diz que a personagem foi marcante em sua trajetória profissional.

"Esse trabalho, na verdade, me reconecta com a minha profissão. Eu vinha de uma fase que eu estava tristinha com a profissão e tal, então, essa personagem me reconectou", afirmou a atriz, em entrevista ao DIA. Ela também diz que vai tentar acompanhar a novela e brinca: "Estou muito animada. Agora minha filha (Maria Antônia, de 8 anos) vai me respeitar como atriz", acredita a artista, já que a trama foi um sucesso entre a criançada.

Para levantar a carreira, Chayene viverá um namoro com o cantor Fabian (Ricardo Tozzi), mas terá de enfrentar a concorrência forte com um novo trio de sucesso: as Empreguetes, que transforma as três marias, Penha, Rosário e Cida, em celebridades da noite para o dia, a partir do sucesso do clipe lançado na internet. Quem não se lembra do refrão do maior hit delas: "Levo vida de empreguete, eu pego às sete, fim de semana é salto alto e ver no que vai dar?".