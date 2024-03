César Filho estreia no SBT Brasil - Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 11/03/2024 20:05 | Atualizado 11/03/2024 20:07

Rio - César Filho, 63 anos, estreou como âncora do "SBT Brasil", nesta segunda-feira (11) citando uma frase de um cantor famoso: "Como diria o rei Roberto Carlos: que prazer rever você".

O telejornal com o novo apresentador reformulou todo o cenário e exibiu uma entrevista exclusiva com o presidente Luís Inácio Lula da Silva, direto do Palácio do Planalto.

Após quase quatro anos, Marcelo Torres e Márcia Dantas se despediram da bancada do 'SBT Brasil' , na noite de sábado (9). Emocionados, os apresentadores agradeceram a equipe, a emissora e desejaram sorte a César Filho.

Em entrevista ao "SBT Brasil", o novo apresentador falou sobre a nova fase do jornal, que terá um novo cenário. "Uma forma diferente na apresentação, mas um César Filho que ele (o público) já conhece de anos e anos de televisão, e nós vamos procurar mudar essa linguagem, deixar o telespectador da gente e o SBT muito mais próximo do pessoal de casa".