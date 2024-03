Dalva (Eliane Giardini) e Ceroto (Leandro Ramos) - Manoella Mello/Globo

Publicado 12/03/2024 13:53 | Atualizado 12/03/2024 13:59

Rio - A segunda temporada de "Encantado's" estará disponível no Globoplay a partir desta terça-feira (12) com 12 novos episódios repletos de samba, humor, emoção e participações especiais. O DIA conversou com as criadoras da série Renata Andrade e Thais Pontes, os redatores Antonio Prata, Chico Mattoso e Hela Santana, o diretor artístico Henrique Sauer e parte do elenco sobre o que o público pode aguardar dessa nova temporada da série que aborda o subúrbio carioca.

Na primeira temporada, de 2022, o público pôde conhecer o mercado "Encantado's" e a agremiação Joia do Encantado, que compartilham o mesmo espaço do estabelecimento da família Ponza, localizado de forma ficcional na zona norte do Rio de Janeiro. Após um desfile que emocionou a todos, Olímpia (Vilma Melo), Eraldo (Luis Miranda) e todos os outros personagens enfrentarão novos desafios, já que as relações familiares estarão ainda mais complexas.

Entre as novidades da temporada, Maria Augusta (Evelyn Castro), influenciadora digital e esposa de Eraldo, salva o Encantado’s da falência e se autoproclama gerente, sendo mais um problema para Olímpia. Enquanto no bairro, a vilã da vez é Dalva (Eliane Giardini), que assume o lugar de Madurão (Tony Ramos), com objetivos muito além da simples compra do terreno dos Ponza. Esses novos episódios ainda não tem data prevista para serem exibidos em TV aberta.

"O nosso maior objetivo com essa série foi colocar a zona norte carioca no centro da nossa beleza. Isso é uma missão e com essa nova temporada, os personagens ganharam novas possibilidades. No começo, escrevemos a série sem saber quem seriam os atores, a sensação era de que estávamos dando uma festa para desconhecidos, agora estamos dando uma festa para amigos", disseram as criadoras em coletiva de imprensa.

Henrique Sauer explicou como foi a escolha por Eliane Giardini e comentou que ela gravou a segunda temporada de "Encantado's" antes mesmo de sua estreia em "Terra e Paixão": "É uma nova personagem que entra para a história, uma vilã. A Dalva não é só alguém que quer comprar o espaço, ela é uma bicheira, uma mãe mafiosa que muda de lado quando está com o filho. Optamos pela Eliane a partir das características dela, é uma pessoa carismática, acima de qualquer suspeita e precisávamos disso para que ela conseguisse a simpatia das pessoas do mercado. A única pessoa que não gosta dela é a Dona Ponza". A saída de Tony Ramos do elenco foi justificada por "compromissos profissionais" do ator e "novos rumos".

"Entrei nessa história para dar uma bagunçada nessa família (ri). É uma personagem que deu muito pra brincar, com todo o exagero e dramaticidade que ela precisava. Quando gravei "Terra e Paixão" eu só mudei de lado no estúdio porque fica um na frente do outro (ri novamente). Sobre se a Agatha lembra a Dalva, isso eu não consigo te dizer. Eu não me preocupo em diferenciar um personagem do outro. A minha emoção é entregue ao texto naquele momento", define Eliane.

Os personagens secundários ganharam mais relevância nesta nova temporada. "E sabendo que o público comprou a ideia da Maria Augusta como gerente do mercado, fica muito mais fácil. As pessoas veem a minha personagem quase com vida própria. Elas me assistem mas não reconhecem que eu sou a Maria Augusta. Isso é muito legal porque é sinal que estou atuando direito (brinca). Mas a Maria Augusta é uma influenciadora digital e acho que parte também das pessoas não me reconhecerem é porque ela é uma perua e é algo que até então, eu nunca tinha feito. Eu sempre fiz papéis de empregada doméstica. Nesta nova temporada ela vai ter um desenvolvimento emocional muito grande, mas não posso revelar muito", analisa Evelyn Castro.

Sucesso da série

O fato de que "Encantado's" caiu no gosto não só do carioca mas do Brasil todo era algo que as criadoras da série sonhavam, mas não necessariamente esperavam. "Elaboramos a história com base no que gostávamos de assistir [novelas] e queríamos falar sobre o que gostaríamos de ver na televisão, enquanto mulheres negras. Queríamos esse universo popular, gerar identificação com as particularidades. Queríamos falar de carnaval mas sair desse carnaval que todo mundo conhece. A Estrada Intendente Magalhães tem um carnaval de rua de graça, pra todo mundo e que muitas pessoas do próprio Rio de Janeiro não conhecem. Ele é o celeiro para a Sapucaí e não tem mídia. Esse carnaval de rua é realidade no Brasil inteiro. Acredito que parte das pessoas gostarem, é por terem se sentido representadas", avalia Thais.

"Nossa série aborda muitos temas da realidade brasileira, mas com aquela camada de tinta de humor que favorece. São pessoas invisibilidades com aquele contraste do carnaval. No carnaval, tudo acontece. As pessoas acontecem. Pessoas muitas vezes desconhecidas se tornam estrelas na Sapucaí e queríamos mostrar que elas existem, que essas pessoas existem. A série tem um pouco de todos nós. A maior alegria pra mim é as pessoas me abordarem dizendo que "Encantado's" poderia ser uma novela das sete. São personagens alegóricos que geram afeto e conseguimos explorá-los cada vez mais, a complexidade de cada um deles", reflete Renata. "Encantado's" foi confirmada para uma terceira temporada, ainda sem data de estreia.