Última temporada de Dom ganha data de estreiaDilvulgação / Prime Video

Publicado 13/03/2024 15:43

Rio - Inspirada em fatos reais, a terceira e última temporada da série "Dom", do Prime Video, já tem data de estreia: 24 de maio. Ao longo de cinco episódios, o público poderá acompanhar as consequências dos atos de Pedro Dom, interpretado por Gabriel Leone. No teaser, divulgado pelo Prime Video, nesta quarta-feira, o ator aparece em cenas cheias de ação e drama.

Nessa temporada, o bandido faz de tudo para viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida. Porém, com a polícia na sua cola e uma dívida com o chefe do tráfico na Rocinha, este desejo fica cada vez mais distante. Mais uma vez, o “bandido gato” precisará se arriscar e fazer o seu maior e mais arriscado assalto até então. Enquanto ele tenta o acerto de contas, Victor (Flávio Tolezani) começa uma batalha contra o câncer, ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma salvação para o filho.

O elenco de "Dom" conta ainda com Isabella Santoni, Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Dhonata Augusto, Aline Borges, Mariana Cerrone, Renato Livera, Polliana Aleixo, Murilo Sampaio e Dalton Vigh.