Fátima Bernardes no especial do Caldeirão do Mion em homenagem a Caetano Veloso e Maria Bethânia - Globo/ Manoella Mello

Fátima Bernardes no especial do Caldeirão do Mion em homenagem a Caetano Veloso e Maria BethâniaGlobo/ Manoella Mello

Publicado 19/03/2024 18:59

Rio - Diversos famosos participaram, nesta terça-feira (19), da gravação do "Caldeirão do Mion", da TV Globo, em homenagem a Caetano Veloso e Maria Bethânia. De acordo com a emissora, o programa tem previsão de ir ao ar em abril.

fotogaleria

Nomes como Dan Ferreira, Fátima Bernardes, Claudia Ohana, Emanuelle Araújo, Malu Galli, Mell Muzzillo, Mart'nália, Cris Vianna, Paulo Vieira, Flávia Alessandra, Andréia Sadi, Paula Burlamaqui, Nany People, Monique Alfradique, Andréia Horta, Regina Casé, Beth Faria, entre outros, estiveram na plateia vip do evento.