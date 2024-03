Raquele - Reprodução/Globo

Publicado 20/03/2024 11:28 | Atualizado 20/03/2024 11:33

Rio - Raquele, que foi eliminada do "BBB 24" na noite de terça-feira (19), teve um café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (20) e compartilhou suas experiências dentro do reality. A capixaba afirmou que sua participação foi autêntica e que não se arrepende de ter usado o Poder Curinga para vetar a imunidade que Matteus daria a Beatriz na formação do último Paredão.

"A gente fica pensando sempre um monte de coisa, nunca na minha cabeça pensei que iria tirar imunidade do anjo. Não me arrependo, era o que eu pensava, lá dentro pensava com a minha cabeça mesmo. Comprei o poder, usei, e vida que segue", disse ela. Na sequência, explicou porque utilizou o benefício com Beatriz e não outro participante.

"Eu tirei imunidade dela porque eu venho ficando chateada com ela desde a liderança dela, quando ela me deu uma pulseira. Tirei porque eu quis tirar mesmo, pelas coisas que fiquei chateada ali dentro. Tanto que a Giovanna tinha duas opções, a Alane ou a Bia", justificou. Raquele afirma que tentou ser verdadeira.

"Por mais que tenha assistido a algumas edições, não fui estudada, fui de peito aberto. Por mais que eu saiba que um perfil igual ao meu as pessoas gostem ou não gostem, preferi não montar um personagem. Quando eu tive que me posicionar, me posicionei", se defende.

Também compartilhou com Ana Maria Braga que não usou o Sincerão do programa da última segunda-feira, onde colocou Isabelle em seu pódio e mencionou uma "falsidade" do grupo das Fadas como estratégia. No entanto, ela já tinha a vontade de alertar a manuara sobre o que foi falado na dinâmica.

"A Isabelle é uma menina muito sensível, eu já sentia no meu coração vontade de falar isso, mas sentia que não era o momento. Não quis fazer isso, quis deixar ela à vontade. Sempre falei que tinha quatro pessoas queridas na casa (eu, Michel, Giovanna e Isabelle).. Quando o Michel saiu, a Isabelle virou automaticamente o meu pódio. Não foi estratégia de maneira nenhuma, era realmente o que eu sentia ali, a Isabelle fazia parte do meu pódio", concluiu.