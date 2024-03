Ana Maria Braga recebe Xamã no Mais Você - Reprodução de vídeo

Publicado 26/03/2024 12:30

Rio - Intérprete de Damião, em "Renascer," Xamã tomou café com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta terça-feira, e falou sobre o momento atual da carreira. Logo no início do programa, o ator ganhou um elogio e tanto da apresentadora. Ao abraçá-lo, a loira reagiu: "Cheiroso, uma delícia".

Durante o bate-papo, Ana Maria Braga repercutiu a cena em que Xamã apareceu pelado na novela das nove e reclamou que a produção colocou uma tarja no bumbum do cantor para exibi-la na atração matinal. "Gente? Ah, não. Não valeu, porque botaram uma melancia no bumbum dele. Vamos tirar a melancia do moço. Televisão é tudo. Vai tirar a melancia, sim. Quem é que nunca viu um bumbum antes? Vão dar um jeito", declarou.

Ela, então, questionou Xamã. "Você já tinha gravado pelado alguma vez?". "Já, no meu primeiro clipe, com a mãe da minha primeira filha", respondeu o ator, que também falou sobre a repercussão que a cena teve nas redes sociais. "Não esperava essa repercussão desse tamanho. Tem muito cuidado também, como são muitos diretores envolvidos, muitos profissionais. E é minha primeira novela, estou gravando todos os dias. A equipe é muito boa, sempre todo mundo com muito cuidado, o que eleva o nível da novela".

Momento de emoção

Na atração, Xamã se emocionou ao conferir um recado da mãe, Sônia da Cruz. "Uma coisa que eu nunca esperei na vida era ter um filho cantor e ator famoso. Sou feliz e agradeço a Deus por ter um filho como o Xamã. Gostaria de agradecer muito ao público brasileiro por ajudar a alavancar a carreira do meu filho. Siga em frente e não olhe para trás. Faça o que sempre sonhou: ser um poeta, um cantor e agora um ator", disse ela na mensagem. O ator não conteve ás lágrimas. "Ela foi a primeira pessoa para quem falei que queria ser rapper. Ela nem titubeou e disse: 'Tudo bem'. Tive que explicar o que era um rapper. Ela super me apoiou", comentou.