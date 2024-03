Leidy Elin - Reprodução/Globo

Publicado 27/03/2024 11:40 | Atualizado 27/03/2024 12:14

Rio - Leidy Elin, eliminada do "BBB 24" , participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira (27). Durante o programa, a trancista compartilhou seus sentimentos sobre os acontecimentos que marcaram sua passagem pelo reality.

Questionada se acredita ter errado mais ou acertado mais no jogo, Leidy mencionou que cometeu erros, mas também acertos. No entanto, Ana Maria pediu que ela escolhesse uma das opções. "Eu sei onde eu errei, mas acertei porque segui meus sentimentos. E o Paredão corria de mim", brincou.

A trancista também ficou surpresa ao descobrir que Alane votou nela na formação do Paredão. "Fiquei sabendo que se ela fosse Líder, ela ia me colocar no Paredão. Fiquei chocada!", revelou. Na sequência, Ana Maria mostrou algumas discussões protagonizadas por Leidy na casa.

"Eu não sabia que eu era barraqueira assim. É totalmente diferente ver (de fora)", afirmou. Em uma das discussões, Leidy Elin chegou a jogar as roupas de Davi na piscina e não pediu desculpas. No "Bate Papo com o Eliminado", ela se mostrou arrependida por isso.