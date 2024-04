Filho de Gal Costa - Reprodução/Globo

Publicado 31/03/2024 23:06 | Atualizado 01/04/2024 09:06

Rio - Filho de Gal Costa, Gabriel Burgos e Wilma Petrillo, ex-empresária da cantora, falaram pela primeira vez sobre a batalha judicial que surgiu após o falecimento da artista, em entrevista ao " Fantástico ", neste domingo (31). O jovem defende que a Petrillo e a mãe não tinham um relacionamento amoroso e, por isto, não teria direito à herança. A cantora morreu em novembro de 2022, em São Paulo.

Gabriel, que tinha 17 anos quando Gal faleceu, explicou que quer garantir que a causa da morte da mãe tenha sido de fato decorrente das complicações do câncer que ela estava tratando na época. Durante a entrevista à repórter Renata Ceribelli, ele explicou: "Só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Porque foi tudo muito repentino".

Por outro lado, a empresária, ao falar das suspeitas levantadas por Gabriel, questionou a desconfiança do jovem. "Ele acha que eu matei a mãe dele, que eu matei Gal?". Petrillo viveu com a cantora por duas décadas. Apesar de terem morado juntas, era tratada como madrinha de Gabriel.

Durante a entrevista, Gabriel também mencionou o pedido de exumação para investigar a causa da morte. Ele lembrou que o corpo da cantora foi da casa em que morava direto para o local em que foi velada.

"Não teve autopsia, não tinha como eles saberem se foi algo a mais profundo, algo a mais que a parada cardíaca. Queria ter certeza se foi realmente isso", reforçou Gabriel. A certidão de óbito atesta que a causa da morte foi infarto agudo do miocárdio e neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Outro ponto discutido foi a disputa pela herança. Uma ação judicial foi iniciada no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde representantes legais do filho da artista argumentam que um testamento redigido pela cantora exclui a empresária desse benefício, direcionando seus bens para a Fundação Gal Costa.

Wilma busca ser reconhecida como a inventariante e pleiteia uma parte da herança. Ela alega ter vivido em união estável com a artista por 24 anos. No entanto, Gabriel contesta o relacionamento, afirmando que a ligação delas era mais profissional do que pessoal.

Ele foi enfático em dizer que ambas não mantinham um casamento, apenas vínculos profissionais. "Elas tiveram uma relação bem breve, bem breve, e ela virou empresária da minha mãe. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento, além da amizade e trabalho. Todos os dias elas brigavam. Todos os dias brigavam feio. Minha mãe era uma pessoa muito boa. Então ela não conseguia deixar a Wilma. Além disso, a Wilma não tinha pra onde ir também, não tinha dinheiro e continuou com a gente", argumentou.

Por fim, Gabriel descreveu a madrinha como "mercenária", "mentirosa", "manipuladora" e "víbora". Por sua vez, Wilma desdenhou das acusações e falou sobre a inveja que supostamente existia entre elas, afirmando que Gal tinha esse sentimento por ela.



"Essa coisa de inveja, eu tenho há muitos anos porque eu era mais bonita da turma, as pessoas, as meninas me odiavam", se defendeu Wilma. "Ela diz até que minha minha tinha inveja dela. Gal Costa tinha inveja de Wilma Petrillo. Entendeu?", questionou Gabriel.

Por fim, a empresária criticou Gabriel e afirmou que o jovem está sendo influenciado negativamente por outras pessoas, principalmente por sua atual namorada, que seria 30 anos mais velha que o rapaz. A mulher é mãe da ex-namorada do filho de Gal. Gabriel, no entanto, sem entrar em detalhes de sua vida amorosa, negou que esteja tomando decisões a partir da vontade de terceiros.