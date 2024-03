Wilma Petrillo concede entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução de vídeo

Wilma Petrillo concede entrevista ao ’Fantástico’Reprodução de vídeo

Publicado 31/03/2024 13:17

Rio - Gabriel Costa e Wilma Petrillo, filho e viúva de Gal Costa, concederam uma entrevista exclusiva à repórter Renata Ceribeli, que será exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (31). Em trechos já divulgados pela emissora, ambos falam pela primeira vez sobre a disputa pela a herança da cantora, que morreu aos 77 anos em novembro de 2022. Enquanto a empresária pede o reconhecimento da união estável com a artista , alegando que mantiveram um relacionamento durante mais de 20 anos, o jovem nega que as elas vivessem como um casal.

fotogaleria

"Ela virou empresária da minha mãe, realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e do trabalho", afirma Gabriel em um trecho exibido da entrevista. Já Petrillo declara. "Não se pode dizer que não seja um casal. A cumplicidade que nós tínhamos era muito grande. O amor, maior ainda. Eu sei que Gal me amava muito".

O filho de Gal também se manifesta sobre pedido que fez à Justiça para realizar a exumação do corpo da mãe. Ele quer que seja realizada uma necrópsia para esclarecer a causa da morte da artista - segundo a certidão de óbito, ela teve um ataque cardíaco e neoplasia maligna de cabeça e pescoço . "Só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca", esclarece. Wilma, então, comenta a desconfiança de Gabriel: "Não sei do que ele está desconfiado, se ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?".

Além da enxumação, Gabriel ainda solicita na Justiça que os restos mortais da mãe sejam transladados do Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo, para o Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul no Rio, para que Gal fique ao lado da mãe, Mariah Costa Penna, no jazigo da família.

Vale lembrar que a decisão de enterrar Gal em São Paulo foi tomada por Wilma. Na época, amigos próximos da cantora, como a atriz Lúcia Veríssimo, que viveu um longo romance com Gal, e admiradores criticaram a empresária por não cumprir a vontade da artista.



Gabriel foi adotado por Gal quando a cantora tinha 60 anos e ele apenas 2. A intérprete o conheceu em um abrigo, no Rio. Em muitas entrevistas, a estrela baiana falou sobre o desejo de ser mãe e sobre como sua vida mudou depois que conheceu Gabriel.

Polêmicas





No meado do ano passado, a revista "Piauí" publicou uma grande reportagem com graves acusações contra Wilma. De acordo com a publicação, além de não respeitar a vontade da cantora, a empresária teria aplicado golpes financeiros, feito ameaças, cometido assédio moral contra funcionários e, ainda, levado Gal à falência. A empresária também dividiu a opinião dos fãs da cantora após publicar fotos no perfil do Instagram da artista, depois do falecimento dela.



Após a série de denúncias contra a viúva, a jornalista Hildegard Angel chegou a usar o Instagram, em 2023, para pedir ao Ministério Público a realização de uma autópsia no corpo. O objetivo seria averiguar a causa da morte dela. "Dadas as recentes revelações, os fãs de Gal Costa pedem ao Ministério Público uma autópsia já. O mal súbito da cantora não nos convence", escreveu a escritora e colunista social, que é filha da lendária estilista Zuzu Angel (1921-1976), no Instagram.