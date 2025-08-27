Estela ( Larissa Manoela ) - Fabio Rocha/TVGlobo

Estela ( Larissa Manoela )Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 27/08/2025 16:38

Rio - Em "Êta Mundo Melhor!", Celso (Rainer Cadete) não soube lidar quando Estela (Larissa Manoela) contou que já havia morado com outro homem e não era mais "moça". Abalado, ele foi para um bar e descontou sua raiva no garçom. Mais tarde, ainda confuso, buscou conselhos com Candinho (Sergio Guizé).

Durante a conversa, Candinho sugeriu que Celso esquecesse o passado da enfermeira e valorizasse o relacionamento. O caipira o incentivou a lutar pelo amor que sente por Estela.Nos próximos capítulos, Celso decide seguir o conselho do primo. Ele procura a namorada em sua casa e leva um buquê de flores. Ao encontrá-la, declara: "Eu vim pedir o seu perdão. Fui um imbecil. Nada do que contou muda o que sinto por você. Eu te amo, Estela. Mais que a mim mesmo. Por favor, aceite essas flores como prova de meu mais profundo arrependimento."Apesar da declaração, Estela não consegue superar a mágoa do último encontro. Diante do presente, ela responde de forma direta: "Não quero nada de você!"