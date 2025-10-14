Luiza Possi relembrou perrengues com fantasia do ’The Masked Singer’ - Reprodução/Youtube

Publicado 14/10/2025 18:59 | Atualizado 14/10/2025 19:00

Rio - Luiza Possi falou sobre a participação no programa "The Masked Singer", da TV Globo, na temporada de 2024. Em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (14), a cantora explicou a dificuldade para usar a fantasia da personagem MC Porquinha.

"Um terror. A roupa pesava 35kg, a cabeça dava uma claustrofobia absurda e a ventoinha pegou no meu cabelo e eu tive que raspar, porque tinha uma moeda que entrava e saia pela minha cabeça. Tinha que pular...", relembrou.

A artista enfrentou problemas para enxergar durante as apresentações por causa do figurino. "O júri falava 'você não sabe para onde está indo'. Vontade de esmagar aquele júri. Até fralda colocaram em mim para não ter que tirar a fantasia, mas o xixi não sai. E você só aparece no dia que sai", disse ela.

Luiza Possi foi eliminada da competição na semifinal. Campeão da temporada, Silvero Pereira usava a fantasia de bode. Já as outras finalistas, Ludmillah Anjos e Evelyn Castro, estavam por trás dos figurinos de preguiça e sereia, respectivamente.