Paulo Ricardo e William Bonner Reprodução / Instagram

Publicado 04/12/2025 14:34

Rio - Paulo Ricardo completou 40 anos de carreira e, ao passar pelo "Encontro com Patrícia Poeta", nesta quinta-feira (4), abriu o baú de histórias da juventude. Entre as lembranças, surgiu uma com William Bonner, algo que muitos fãs não imaginavam.

O cantor, hoje com 63 anos, entrou no curso de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA) em 1980. No ano seguinte, um calouro chamado William Bonner passou pelos mesmos corredores. Paulo Ricardo era veterano do futuro âncora do "Jornal Nacional".

"A gente agitava muito lá. A gente era de um núcleo de festas. Eu escrevia no Almeida, que era um jornalzinho do grupo. Já fazíamos um certo barulho, a nossa turma", declarou. Segundo o músico, a convivência na faculdade reunia nomes que depois ganhariam destaque nacional, como Edson Celulari e Marcelo Rubens Paiva.

Paulo Ricardo também comentou que parte da sua experiência universitária acabou refletida na própria obra. O clássico "Rádio Pirata", do RPM, nasceu inspirado em movimentos que aconteciam em São Paulo no início dos anos 1980, período em que ele circulava pela ECA.