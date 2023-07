Caroline Aguiar - Foto reprodução Internet

Publicado 04/07/2023 14:35 | Atualizado 04/07/2023 15:06

Caroline Aguiar, mulher do cantor Frank Aguiar, surpreendeu seus seguidores nesta segunda-feira (3), em seu perfil no Instagram, ao retornar à rede e revelar que está se recuperando de um grave problema de saúde. Ela relatou foi diagnosticada com a Síndrome de Stevens-Johnson, uma condição rara, potencialmente fatal, que provoca erupção cutânea, descamação da pele e bolhas nas membranas mucosas.

Veja antes e depois de Caroline Aguiar

Após 10 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Caroline optou por trazer o tema à tona no dia do seu aniversário de 31 anos.



"Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que tive é uma doença rara e grave que queima o corpo... Eu achei que eu ia morrer", disse em um vídeo.

Caroline divulgou fotos das manchas e feridas que acometeram sua pele. Além disso, deu detalhes das dificuldades que enfrentou durante o período de internação, como para se alimentar, andar e urinar.



"Minha boca estava toda ferida. Eu perdi sete quilos e não conseguia fazer coisas simples, como andar. Para comer doía muito", relembrou.



A Síndrome de Stevens-Johnson é, na maioria das vezes, um efeito colateral grave da pele a medicamentos ou infecções. Geralmente, o tratamento precisa ser feito em uma UTI e com monitoramento frequente dos sinais vitais.