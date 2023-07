Davizinho e Mumuzinho - Foto reprodução internet

Ex-apadrinhado de Mumuzinho, que o revelou ao mundo da fama, Davizinho virou um fenômeno no mundo do samba ainda muito jovem, depois de ter um de seus vídeos, fazendo cover de Mumuzinho, descoberto pelo próprio artista. No entanto, os dois acabaram se distanciando após um desacordo comercial e não se falam desde 2019.

O padrinho famoso ajudou Davizinho na divulgação dos novos vídeos e o apresentou aos colegas famosos, como Dilsinho e Ferrugem. Além disso, Mumu o levou para cantar em vários shows e até apresentou o menino no programa 'Altas Horas', da TV Globo.

Com mais de 10 milhões de visualizações logo em seu primeiro clipe de estreia no YouTube, Davizinho ficou imediatamente famoso nas redes sociais e rapidamente alcançou mais de 500 mil seguidores. Os números foram alcançados ao longo de três meses, exatamente no período em que era apadrinhado por Mumuzinho.



Sem muitas explicações, Davizinho, que era considerado como a nova promessa do pagode, decidiu mudar a equipe que administrava sua carreira. O problema é que, em nenhum momento, Mumuzinho foi comunicado sobre a alteração e o artista ficou chateado com Davizinho e também com a família do jovem.

Quatro anos depois, Davizinho mostra-se arrependido e deseja uma reaproximação com aquele que já foi seu ídolo e também responsável pela seu sucesso. Durante uma entrevista para Rodrigo Oliver, do programa 'Tá Na Rede', da Rede TV!, Davizinho pediu perdão a Mumuzinho e disse que muito do que circulou na imprensa foi provocado por comentários na internet. Durante o bate-papo, o pagodeiro deixou claro sua admiração e acumula uma esperança de um dia poder a voltar fazer uma parceria com Mumuzinho.