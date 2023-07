Éverson goleiro - Foto reprodução internet

Publicado 04/07/2023 15:12 | Atualizado 04/07/2023 15:28

O goleiro Éverson, titular absoluto do Atlético Mineiro e com algumas convocações para a Seleção Brasileira no currículo, foi pego no pulo em um ato de traição à mulher.

Casado com Rafaela Vieira, Éverson teve alguns de seus atos adúlteros gravados pela amante, que começou a chantageá-lo. Os conteúdos foram, inclusive, enviados para a mulher do atleta.

A Polícia Civil fez uma operação de busca e apreensão na casa da amante e o caso segue em investigação.

Apesar de tudo, Everson e Rafaela seguem casados. Os dois até postaram um jantar juntos na noite de segunda-feira (3).

A reportagem foi publicada pelo coluna do jornalista Léo Dias, que procurou a assessoria do jogador, que preferiu não se pronunciar.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou:

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações."