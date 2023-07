Ferrugem e Babal Guimarães - Foto reprodução internet

Publicado 04/07/2023 15:23

Ferrugem ficou possesso ao ver Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães, postar stories com a imagem de sua mulher para divulgar um remédio para emagrecer. O cantor disse que vai processar o influenciador.



"Vai segurar aquele processo pra deixar de ser 171, sem vergonha. Obrigado pelo vídeo, mano”, disse o cantor nas redes.



O post em questão, que enfureceu o pagodeiro por ter a imagem de sua mulher sem autorização, já não está mais no Instagram de Babal.



Apesar de apagar, Babal Guimarães, que é ex-marido de Emily Garcia, já se pronunciou sobre o ocorrido.

"Gostaria de informar ao meu público que eu não tinha conhecimento do uso de imagens não autorizadas na divulgação do produto", disse o influenciador em nota oficial.



Além disso, Babal Guimarães explicou que recebeu amostras do produto antes de realizar a divulgação, para atestar a qualidade. O influenciador também afirmou que não foi de sua responsabilidade a escolha de imagens para a divulgação do produto e que apenas recebeu o material que continha as fotos da mulher de Ferrugem.



"No caso do produto de emagrecimento, testei com familiares e amigos que obtiveram resultados satisfatórios com o uso do produto. No entanto, ao confirmar o resultado e realizar a parceria, eu recebo o material de divulgação, não sou eu que escolho as imagens a serem divulgadas", detalhou.



Por fim, o influenciador deixou claro que deveria ter checado a procedência das imagens, mas que, ainda assim, atesta a qualidade do produto: "Devo satisfação ao meu público por não ter verificado a procedência das imagens. Mas, repito que testei o produto antes de divulgar e só realizei a parceria após confirmar os resultados".