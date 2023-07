Rafael Cardoso e João Guilherme - Foto reprodução internet

Publicado 04/07/2023 15:34 | Atualizado 04/07/2023 15:36

Rafael Cardoso ganhou a atenção da mídia na semana passada após compartilhar um vídeo de Nego Di nas redes sociais. No registro, o humorista direcionava falas homofóbicas a João Guilherme. Nesta terça (4), o ator de 37 anos revelou que pediu desculpas ao filho do cantor Leonardo.

Em conversa com o site 'Em Off', Cardoso foi breve em sua defesa e não entrou em detalhes sobre a confusão. "Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, no entanto, adianto que foi um equívoco", explicou. "Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido", continuou.

Na quinta passada (29), o affair de Bruna Marquezine se revoltou com Nego Di e Rafael Cardoso por eles compartilharem uma piada de cunho homofóbico. O ex-BBB usou uma foto de João de cropped e disse que ele se "vestia igual igual a uma cachorra" para "falar que dá o rabo". O galã das novelas da Globo republicou o vídeo do humorista em seu perfil no Instagram.

O caso repercutiu negativamente e várias acusações sobre Rafael Cardoso começaram a pipocar na imprensa.