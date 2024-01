Ray Tavares - Divulgação

Ray TavaresDivulgação

Publicado 14/01/2024 07:00

Rio - A autora paulistana Ray Tavares, de 30 anos, é um dos nomes que vem ganhando cada vez mais destaque na literatura para jovens adultos no Brasil. Recentemente, Ray teve um de seus contos publicados na antologia "Finalmente 15", em comemoração aos 15 anos do selo Galera, que é a "casa" dos adolescentes dentro do Grupo Editorial Record. Em bate-papo com o DIA, a autora fala sobre a "honra" de participar do projeto.

fotogaleria

"É uma honra muito grande (participar da antologia). Quinze anos atrás eu tinha 15 anos, e consumia majoritariamente livros deste selo — fazer parte dessa antologia, da história do selo, é um sonho realizado. E às vezes é até difícil de acreditar que esse sonho se tornou realidade", comemora a escritora.

"A gente costuma ouvir muito por aí que o brasileiro não lê. Acho que o cenário é um pouco mais complexo que isso, mas se formos levar essa afirmação ao pé da letra, ter um selo exclusivo para literatura jovem em uma das maiores editoras do país tem mudado essa realidade. Ler é um hábito, e é mais fácil incentivar esse hábito na infância/adolescência. Levar a literatura jovem a sério é uma forma de incentivar a leitura e mudar vidas", acredita Ray.

Autora de sucessos como "Os 12 Signos de Valentina", "Confidências de Uma Ex-Popular", "Heroínas" e "As Vantagens de Ser Você", Ray fala sobre a responsabilidade de escrever para adolescentes.

"Preciso tomar cuidado com o que eu escrevo, a mensagem, a construção de personagens, principalmente antagonistas, e o limite das falhas de caráter. É um público em formação, mas que é também muito inteligente e atento aos detalhes. Um deslize qualquer pode ser bastante catastrófico para a carreira do autor de literatura jovem. Por outro lado, tem também os benefícios: é um público muito apaixonado, que quando gosta, gosta mesmo, e não tem nada melhor do que os encontrar nos eventos e saber que o que você escreveu pode ter mudado a vida deles de alguma forma", comemora.

Além de escritora, Ray também é roteirista e está em projetos como as séries "De Volta aos 15", da Netflix, e "Acampamento de Magia para Jovens Bruxos", do Globoplay. "Escrever pro audiovisual é bem diferente do que escrever literatura, e o autor que um dia acorda e decide que agora é roteirista, escrevendo roteiros como escreve livros, vai sofrer muito no mercado", afirma.

"São dois ofícios completamente diferentes, por mais que ambos envolvam a escrita. Envolve muito estudo, muita dedicação, muito trabalho. Eu sempre incentivo meus amigos a tentarem, se eles tiverem certeza que é isso o que querem, porque vão ter que aprender um ofício completamente diferente. Se o escritor está feliz na literatura, não precisa migrar. Se ele quiser, o caminho é árduo, mas a recompensa é incrível", completa.

No ano passado, a norte-americana Colleen Hoover, autora de best-sellers como "Verity" e "É Assim que Acaba", ficou pela segunda vez consecutiva no primeiro lugar da lista de livros mais vendidos da Amazon Brasil. Apesar do bom momento no mercado editorial, Ray acredita que os livros voltados para jovens adultos ainda sofrem preconceito.

"Estamos vivendo um momento muito especial. Os livros jovens estão sempre entre os mais vendidos, e estamos vendo cada vez mais autores brasileiros participando dessas listas. A literatura jovem movimenta o mercado, ainda mais agora com os perfis literários em redes sociais como Twitter e TikTok. Acho que preconceito sempre tem, mas a gente que escreve pro público jovem quer conversar com o nosso público, não queremos convencer quem não gosta a gostar (deste tipo de literatura). A gente se basta", garante.

Questionada sobre seus planos para 2024, Ray revela que está escrevendo um novo livro, mas desta vez não será voltado para adolescentes. "Estou trabalhando no meu novo livro, com algumas cenas mais picantes, uma novidade no meu catálogo", conta, aos risos. "Também estamos terminando de gravar a terceira temporada de 'De Volta Aos 15', agora com os personagens na faculdade, e eu estou muito ansiosa para saber o que público vai achar! E tem outras coisinhas que eu estou trabalhando, mas que ainda não posso contar — mas estou sempre trabalhando muito, o tempo todo, para levar o melhor conteúdo jovem possível para o meu público", finaliza.