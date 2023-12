'Meu coração diz teu nome', de Cris Lisbôa, foi lançado em novembro pela editora Rocco - Divulgação

'Meu coração diz teu nome', de Cris Lisbôa, foi lançado em novembro pela editora Rocco

Publicado 16/12/2023 10:52

Rio - Ser diferente do que é considerado padrão ou normal não é fácil. Em pouco mais de 200 páginas, o romance "Meu coração diz teu nome", lançado em novembro pela Ed. Rocco, da autora Cris Lisbôa, mostra de forma muito bonita e poética como o julgamento e o preconceito podem ser prejudiciais e afetar negativamente a vida das pessoas.

Na obra livremente inspirada em sua tia-avó, a autora conta história de uma menina que nasceu com um hemangioma no rosto. Os hemangiomas são vasos sanguíneos que acabam se aglomerando em determinado ponto e formando uma mancha vermelha. No caso da protagonista, a mancha se esparrama a partir do olho direito, até perto do nariz, pegando um pedacinho da boca.

O livro traz uma reflexão sobre como é difícil não poder ser apenas mais uma pessoa na multidão. Tudo que a protagonista mais quer é entrar em um local sem que as pessoas fiquem olhando para ela, apontando, especulando o que aconteceu com seu rosto, mas isso é impossível.

Inicialmente protegida pela família, a protagonista não se incomodava com a mancha e acreditava que aquela era apenas uma característica física. Mas, ao entrar na escola, ela começa a sofrer preconceito por parte dos colegas e é defendida pela irmã gêmea, que é idêntica a ela, porém sem a mancha.

Durante um bom tempo, a protagonista consegue se blindar dos comentários maldosos e mantém sua autoestima inabalada — os ataques dizem mais sobre quem está atacando do que sobre ela —, mas tudo muda quando ela conhece um rapaz, abre suas defesas, se apaixona e acaba se decepcionando. Depois disso, ela nunca mais sai de casa.

Um livro muito bonito sobre julgamentos, autoaceitação e a incapacidade de as pessoas aceitarem o que elas não consideram normal. Com parágrafos curtos e escritos em primeira pessoa, "Meu coração diz teu nome" mergulha na profundeza emocional da protagonista e no enorme esforço que ela faz para evitar que sua personalidade e sua voz sejam apagadas pelo que os outros pensam dela.