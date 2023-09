Famoso traje teve sua origem nos anos 40 - Divulgação

Publicado 24/09/2023 06:00

O calor chegou com tudo e já podemos apostar nos biquínis, o item clássico e ideal para enfrentar as temperaturas em alta. Mas a peça é muito mais que uma figurinha carimbada da moda primavera-verão.

O biquíni revolucionou a moda praia e se tornou um símbolo de liberdade e audácia. O famoso traje de banho teve sua origem nos anos 40, quando foi introduzido pelo estilista francês Louis Réard. No início, enfrentou resistência e chegou até a ser proibido em praias e piscinas públicas de vários países. Hoje ele é sucesso internacional.

Nos anos 60, se tornou um símbolo de liberação sexual e trouxe a cultura do bronzeamento. Nos anos 70, os itens de crochê e os modelos com estampas coloridas se destacaram. Nos anos 80, os biquínis com cores neon e os modelos de cintura alta foram a grande sensação. E nos anos 90, os de corte asa-delta surgiram e se tornaram super populares.

Essa indústria evoluiu e oferece muita diversidade de estilos, cortes e tamanhos para todos os tipos de corpos. Ou seja, você pode e deve se permitir! Além disso, a sustentabilidade tornou-se uma preocupação.

E para fazermos bonito nesses dias ensolarados, convidamos Anne Garcia, empresária, estilista e influenciadora, para destacar as principais tendências da moda praia da temporada. Confiram as dicas da especialista!

Biquínis de cintura alta: Esses modelos têm ganhado popularidade por oferecerem mais cobertura e conforto, ao mesmo tempo em que valorizam a silhueta feminina. São versáteis e se adaptam a diferentes tipos de corpos. Amoooo!

Biquínis com recortes e tiras: Essa tendência adiciona um toque moderno e ousado às peças. Os recortes e tiras proporcionam estilo e podem realçar áreas específicas do corpo de forma elegante.

Biquínis com estampas tropicais e florais: As estampas tropicais e florais são muito populares no Brasil, refletindo o clima tropical do país. Elas trazem um visual vibrante, alegre e descontraído aos biquínis, combinando perfeitamente com o estilo de vida praiano brasileiro.

Biquínis de crochê: Esses biquínis estão ganhando espaço na moda praia, oferecendo uma estética artesanal e boho-chic. Valorizados por sua aparência única e detalhada, eles adicionam um toque de estilo rústico e feminino. E são atemporais, amo por ser peças ligadas à arte!

“Essas tendências são populares porque oferecem opções diversificadas que atendem às preferências individuais, permitindo que cada pessoa escolha o estilo que mais lhe agrada e a faça sentir-se confortável. Além disso, todas refletem a cultura brasileira e combinam com o estilo descontraído, tropical e diversificado do país”, explica Anne.

E aí, meninas? Vamos arrasar com muito estilo e brilhar!

Setembro também é o mês das noivas

Setembro também é o mês das noivas e com a chegada da primavera os apaixonados preferem fazer seus votos em uma estação que é a cara do romantismo por ser marcada pelas flores que, também, são símbolos dos matrimônios.

Lembram que maio sempre foi conhecido tradicionalmente como o mês dos casamentos? Mas, o próprio setor já contabiliza uma movimentação maior em setembro do que em maio.

Normalmente, em setembro os dias são mais ensolarados, o clima mais agradável e a probabilidade de chuva é menor. Esses são ótimos fatores para os noivos que buscam fazer um casamento na praia ou no campo, duas modalidades que estão em alta. Outra vantagem em fazer a festa em setembro é a oferta de flores mais baratas para usar na decoração. Sem falar que este é um mês de baixa temporada, o que é um ótimo atrativo, com pacotes de lua de mel mais baratos. Então, depois dessas dicas, não dá para perder tempo na hora de realizar esse sonho.

Beleza da Alma

