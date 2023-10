Xuxa lança no próximo dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o filme "Uma Fada Veio Me Visitar" - Reprodução

Publicado 10/10/2023 17:04

Apresentadora, cantora, atriz e sucesso de muitas gerações, essa é a eterna Rainha dos Baixinhos, a querida Xuxa Meneguel. A artista fez história com o público infantil, mas conquistou também jovens, adultos e famílias inteiras. Um verdadeiro fenômeno no país, ela é conhecida pelo seu jeito doce, carinhoso, por sua beleza, carisma e o talento na TV.

Nascida em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ela ganhou o coração dos brasileiros e tem fama internacional. Lançou mais de 30 álbuns e seus programas fizeram história alcançando sucesso de audiência. Mais que isso, Xuxa foi uma das artistas recordistas em vendas de discos no mundo inteiro. Como cantora infantil, venceu dois Grammys. Como atriz, alcançou as maiores bilheterias do cinema. Sua história se confunde com a história da televisão brasileira e até hoje a rainha atrai fãs e admiradores por onde passa.

Hoje, os 60 anos, Xuxa está de volta às telas do cinema e tem tudo para recuperar o posto de sucesso telonas. Ela lança no próximo dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o filme “Uma Fada Veio Me Visitar”. Mais uma receita que tem tudo para cair no gosto do público. Um filme lindo, encantador. A pré-estreia aconteceu no último dia 7, em um lindo evento na Barra da Tijuca.

O filme é uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças. Na história, Xuxa dá vida à Fada Tatu, uma personagem que passa anos congelada e precisa se adaptar às mudanças dos tempos modernos, além de transformar duas adolescentes que se odeiam, em melhores amigas. O filme conta também com um elenco de peso, como Dani Calabresa, Zezeh Barbosa, Vitória Valentin e Tontom Perissé.

Muito sucesso para a nossa rainha! E não percam essa super produção no cinema. É diversão garantida para a família toda!