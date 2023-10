Especialista explica que o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM) é uma TPM mais forte - Reprodução

Será que a famosa TPM das mulheres pode ser ainda pior? Pode! Quando os sintomas da Tensão Pré-Menstrual (TPM) são mais graves e incômodos, estamos falando do Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM), que é uma TPM turbinada. Essa verdadeira “sopa de letrinhas” é um problema grave que atinge muitas mulheres. Os dois são bem semelhantes, ocorrem no mesmo período hormonal, mas a intensidade dos sintomas são diferentes.

Como todos os problemas complexos que envolvem o ciclo menstrual feminino, o diagnóstico não é fácil. E para ajudar a enfrentar o transtorno e ter acesso às informações sobre esse problema, conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik. Nosso tradicional bate-papo com o especialista abordou esse tema fundamental para todas nós, mulheres. Confiram!

O Transtorno Disfórico Pré-Menstrual tem relação com os hormônios da mulher?

Sim. Os estudos mostram que, no TDPM, existe uma sensibilidade diferente da mulher às oscilações de estrogênio e progesterona. Essas oscilações têm ação direta sobre mecanismos que regulam o humor, ansiedade e a memória.

Quais os principais fatores de risco?

A presença de TDPM na família, obesidade, tabagismo, abuso sexual e presença de outras patologias psiquiátricas, como o Transtorno de estresse pós-traumático e Transtorno Depressivo Maior.

Quais os principais sintomas?

1. Mudanças de humor, sentir-se repentinamente triste ou chorosa ou sensibilidade aumentada à rejeição;

2. Irritabilidade ou raiva acentuadas ou aumento de conflitos interpessoais;

3. Humor deprimido acentuado, sentimentos de desesperança ou pensamentos autodepreciativos;

4. Ansiedade acentuada, tensão, sentimentos de estar nervosa ou no limite;

5. Perda de interesse pelas atividades habituais como trabalho, escola, amigos, passatempos;

6. Dificuldade em se concentrar;

7. Letargia, fadiga fácil ou falta de energia acentuada;

8. Alteração acentuada do apetite; comer demais; ou desejo por alimentos específicos;

9. Sonolência excessiva ou insônia;

10. Sintomas específicos como sensibilidade ou inchaço das mamas, dor articular ou muscular, sensação de “inchaço” ou ganho de peso.

Na maioria dos ciclos menstruais, os sintomas devem estar presentes na semana final antes do início da menstruação, e começar a melhorar poucos dias depois do início da menstruação e reduzir bastante ou sumirem na semana pós-menstrual.

Além de medicações, existem outras medidas que podem ajudar nesse Transtorno?

Sim. A atividade física regular, psicoterapia e alimentação adequada, são importantes para o tratamento. Em relação à dieta, os alimentos integrais devem ser priorizados, evitando carne vermelha, açúcar, café, álcool e alimentos salgados em geral. Os carboidratos complexos (pão, arroz, massas integrais, aveia, frutas com casca, feijão, lentilha, grão de bico, linhaça, quinoa) são boas opções, por ajudarem na oferta de serotonina no sistema nervoso central.