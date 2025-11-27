Informações essenciais para quem quer cuidar do corpo com segurança e resultados reais - Reprodução/Internet

Informações essenciais para quem quer cuidar do corpo com segurança e resultados reaisReprodução/Internet

Publicado 27/11/2025 09:32

Olá, meninas!

Vocês sabem que eu adoro trazer aqui no coluna aquelas dicas que realmente fazem diferença no nosso dia a dia, né? E hoje conversei com a maravilhosa biomédica Érica Neves, que entende – e muito – de cuidado com o corpo!

Fui direto ao ponto sobre um assunto que nós mulheres perguntamos sempre: afinal, pra que serve a drenagem linfática e por que ela é tão queridinha quando o assunto é bem-estar, inchaço e até celulite? Preparem-se porque a explicação dela está super clara e recheada de informação que toda mulher deveria saber!

Confira abaixo:

Para que serve a drenagem linfática e quais são os principais benefícios?

A drenagem linfática é uma técnica manual que estimula o sistema linfático, ajudando o corpo a eliminar líquidos retidos e toxinas.



Principais benefícios:

•Redução de inchaço (edema);

•Sensação de leveza e bem-estar;

•Melhora da circulação;

•Auxílio na redução da celulite;

•Melhora da qualidade da pele;

•Acelera a recuperação após procedimentos estéticos e cirúrgicos.



Em quanto tempo normalmente dá para perceber os resultados?



Os resultados podem ser percebidos logo na primeira sessão, especialmente na redução do inchaço e sensação de alívio.



Para resultados estéticos mais visíveis (como melhora da celulite ou do contorno corporal), geralmente são necessárias 3 a 5 sessões contínuas.



A drenagem linfática ajuda a reduzir inchaço e celulite? Como funciona?



Sim!



•Redução de inchaço: A técnica aumenta o fluxo linfático, facilitando a eliminação de líquidos acumulados;

•Celulite: A drenagem melhora a circulação sanguínea e linfática, reduz a inflamação local e diminui a retenção de líquidos que piora o aspecto de casca de laranja.



O toque é suave, ritmado e segue o trajeto dos gânglios linfáticos, “esvaziando” as regiões congestionadas.

Quem não pode fazer drenagem? Existem contraindicações importantes?



Sim. A drenagem não deve ser feita em casos de:



•Infecções ativas (febre, infecções na pele);

•Trombose ou risco de trombose;

•Câncer sem liberação médica;

•Insuficiência cardíaca descompensada;

•Insuficiência renal grave;

•Hipotensão severa;



Em todos esses casos, o ideal é avaliação profissional antes de realizar.



Gestantes e pessoas no pós-operatório podem fazer drenagem com segurança?



Sim — e são grupos que mais se beneficiam, desde que feitos por profissional qualificado.



•Gestantes: Podem fazer a partir do 2º trimestre, com liberação médica e técnicas específicas. Ajuda muito no inchaço de pernas, pés e mãos;

•Pós-operatório: A drenagem auxilia na redução de edemas, fibroses e acelera a recuperação — especialmente após cirurgias como lipo, abdominoplastia, mastectomia, rinoplastia etc.



Sempre com um profissional especializado em pós-operatório.