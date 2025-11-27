Vocês sabem que eu adoro trazer aqui no coluna aquelas dicas que realmente fazem diferença no nosso dia a dia, né? E hoje conversei com a maravilhosa biomédica Érica Neves, que entende – e muito – de cuidado com o corpo!
Fui direto ao ponto sobre um assunto que nós mulheres perguntamos sempre: afinal, pra que serve a drenagem linfática e por que ela é tão queridinha quando o assunto é bem-estar, inchaço e até celulite? Preparem-se porque a explicação dela está super clara e recheada de informação que toda mulher deveria saber!
Confira abaixo:
Para que serve a drenagem linfática e quais são os principais benefícios?
A drenagem linfática é uma técnica manual que estimula o sistema linfático, ajudando o corpo a eliminar líquidos retidos e toxinas.
Principais benefícios: •Redução de inchaço (edema); •Sensação de leveza e bem-estar; •Melhora da circulação; •Auxílio na redução da celulite; •Melhora da qualidade da pele; •Acelera a recuperação após procedimentos estéticos e cirúrgicos.
Em quanto tempo normalmente dá para perceber os resultados?
Os resultados podem ser percebidos logo na primeira sessão, especialmente na redução do inchaço e sensação de alívio.
Para resultados estéticos mais visíveis (como melhora da celulite ou do contorno corporal), geralmente são necessárias 3 a 5 sessões contínuas.
A drenagem linfática ajuda a reduzir inchaço e celulite? Como funciona?
Sim!
•Redução de inchaço: A técnica aumenta o fluxo linfático, facilitando a eliminação de líquidos acumulados; •Celulite: A drenagem melhora a circulação sanguínea e linfática, reduz a inflamação local e diminui a retenção de líquidos que piora o aspecto de casca de laranja.
O toque é suave, ritmado e segue o trajeto dos gânglios linfáticos, “esvaziando” as regiões congestionadas.
Quem não pode fazer drenagem? Existem contraindicações importantes?
Sim. A drenagem não deve ser feita em casos de:
•Infecções ativas (febre, infecções na pele); •Trombose ou risco de trombose; •Câncer sem liberação médica; •Insuficiência cardíaca descompensada; •Insuficiência renal grave; •Hipotensão severa;
Em todos esses casos, o ideal é avaliação profissional antes de realizar.
Gestantes e pessoas no pós-operatório podem fazer drenagem com segurança?
Sim — e são grupos que mais se beneficiam, desde que feitos por profissional qualificado.
•Gestantes: Podem fazer a partir do 2º trimestre, com liberação médica e técnicas específicas. Ajuda muito no inchaço de pernas, pés e mãos; •Pós-operatório: A drenagem auxilia na redução de edemas, fibroses e acelera a recuperação — especialmente após cirurgias como lipo, abdominoplastia, mastectomia, rinoplastia etc.
Sempre com um profissional especializado em pós-operatório.
