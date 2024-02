Concurso terá duração de dois anos prorrogáveis por igual período - Divulgação

Publicado 15/02/2024 13:48



Foi publicado o edital do concurso Câmara Municipal de Duas Barras. A seleção oferece duas vagas para os cargos de almoxarife e tesoureiro, com exigência de nível médio completo. O salário inicial do aprovado será de R$1.839,64.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de fevereiro, no portal do Instituto Referência. O valor da taxa é de R$70.





Provas objetivas serão aplicadas no dia 7 de abril de 2024

Conforme o edital do concurso, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas. A etapa será aplicada no dia 7 de abril, no turno da tarde. A duração total da prova será de 3h.



Serão, ao todo, 40 questões de múltipla escolha, com quatro itens (A, B, C e D) e apenas uma única resposta correta cada.



Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas: Língua Portuguesa - dez questões; Conhecimentos Matemáticos - cinco questões; Conhecimentos Gerais sobre o município - cinco questões; Legislação - Estatuto do Servidor Público (786/2003) / Lei Orgânica do Município / Regimento Interno - dez questões; Tópicos de conhecimentos específicos - dez questões.

A prova valerá, ao todo, 100 pontos. Para ser considerado aprovado, o candidato do concurso Câmara de Duas Barras deverá obter, no mínimo, 50% do total de pontos previstos (50 pontos).

O Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, a critério da Câmara Municipal, por igual período.