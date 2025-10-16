São oferecidos exames preventivos e mamografiaDivulgação

A Unidade Móvel SESC Saúde Mulher já está instalada em nosso município, na Praça Governador Portela, Centro, até dia 27 de novembro. A unidade oferece mamografias e exames preventivos, com o objetivo de promover o cuidado e a prevenção à saúde da mulher.

A Mamografia é indicada para mulheres de 40 a 74 anos e não é necessário apresentar pedido médico — o encaminhamento será emitido pela própria equipe da unidade móvel.
Para exames preventivos, o agendamento está sendo realizado pela equipe da unidade móvel.

Horários de atendimento:

Segunda-feira: 15h às 18h
Terça-feira: 8h às 17h
Quarta-feira: 8h às 18h
Quinta-feira: 8h às 17h
Sexta-feira: 8h às 11h
