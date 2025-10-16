São oferecidos exames preventivos e mamografia - Divulgação

São oferecidos exames preventivos e mamografiaDivulgação

Publicado 16/10/2025 19:19 | Atualizado 16/10/2025 19:32

A Unidade Móvel SESC Saúde Mulher já está instalada em nosso município, na Praça Governador Portela, Centro, até dia 27 de novembro. A unidade oferece mamografias e exames preventivos, com o objetivo de promover o cuidado e a prevenção à saúde da mulher.



A Mamografia é indicada para mulheres de 40 a 74 anos e não é necessário apresentar pedido médico — o encaminhamento será emitido pela própria equipe da unidade móvel.

Para exames preventivos, o agendamento está sendo realizado pela equipe da unidade móvel.



Horários de atendimento:



Segunda-feira: 15h às 18h

Terça-feira: 8h às 17h

Quarta-feira: 8h às 18h

Quinta-feira: 8h às 17h

Sexta-feira: 8h às 11h