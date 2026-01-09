A Folia de Reis é uma das expressões mais antigas da cultura popular brasileira e mantém viva a tradição da visita simbólica dos Três Reis Magos ao Menino Jesus - Divulgação

A Folia de Reis é uma das expressões mais antigas da cultura popular brasileira e mantém viva a tradição da visita simbólica dos Três Reis Magos ao Menino JesusDivulgação

O município de Duas Barras viveu, na última semana, um início de ano marcado pela valorização da cultura popular e das tradições religiosas com a realização do tradicional Encontro de Folias de Reis, que movimentou a cidade e comunidades do interior. As celebrações ocorreram no primeiro fim de semana de janeiro, em alusão ao Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro, reunindo grupos de foliões que percorreram ruas, residências e espaços comunitários com cantorias, instrumentos típicos e manifestações de fé. Localidades como Monnerat e Fazenda do Campo também fizeram parte do roteiro das apresentações. A Folia de Reis é uma das expressões mais antigas da cultura popular brasileira e mantém viva a tradição da visita simbólica dos Três Reis Magos ao Menino Jesus, unindo religiosidade, música e convivência comunitária. Em Duas Barras, a manifestação segue sendo transmitida entre gerações, fortalecendo a identidade cultural do município. As celebrações contaram com a participação de moradores e visitantes, promovendo momentos de integração, preservação das tradições e valorização do patrimônio imaterial da cidade.

