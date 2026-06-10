Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação
De acordo com o comunicado, a vacina utilizada atualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos é a Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda. A prefeitura destacou ainda que o imunizante atende a todos os critérios de segurança e qualidade exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por órgãos reguladores internacionais.
A administração municipal também explicou que a vacina do Instituto Butantan estava restrita a estudos e projetos específicos, não integrando a vacinação de rotina da população nas unidades de saúde do município.
Na publicação, a Secretaria de Saúde reforçou a importância de pais e responsáveis manterem o calendário vacinal em dia, levando crianças e adolescentes para receber as doses recomendadas. O comunicado destaca ainda que a vigilância em saúde segue acompanhando a situação e mantendo o compromisso com a transparência e a proteção da população contra a dengue.
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