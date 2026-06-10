Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio - Divulgação

Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação

Publicado 10/06/2026 11:20

Após a repercussão da suspensão temporária do imunizante Butantan-DV pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Duas Barras divulgou um comunicado afirmando que a campanha de vacinação segue ocorrendo normalmente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem interrupções e de forma segura para a população. O município reforçou que a medida preventiva anunciada pelo Governo Federal não afeta as doses aplicadas na rotina da rede pública.



De acordo com o comunicado, a vacina utilizada atualmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos é a Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda. A prefeitura destacou ainda que o imunizante atende a todos os critérios de segurança e qualidade exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por órgãos reguladores internacionais.



A administração municipal também explicou que a vacina do Instituto Butantan estava restrita a estudos e projetos específicos, não integrando a vacinação de rotina da população nas unidades de saúde do município.



Na publicação, a Secretaria de Saúde reforçou a importância de pais e responsáveis manterem o calendário vacinal em dia, levando crianças e adolescentes para receber as doses recomendadas. O comunicado destaca ainda que a vigilância em saúde segue acompanhando a situação e mantendo o compromisso com a transparência e a proteção da população contra a dengue.

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