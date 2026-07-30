Ocorrência foi atendida pela equipe da ONG SOS Vida Silvestre, que recolheu o corpo do animal. - SOS Vida SIlvestre

Ocorrência foi atendida pela equipe da ONG SOS Vida Silvestre, que recolheu o corpo do animal.SOS Vida SIlvestre

Publicado 30/07/2026 15:37

A morte de um lobo-guará na RJ-116 voltou a chamar atenção para os impactos das rodovias sobre a fauna silvestre da Região Serrana. O animal foi encontrado sem vida na noite de terça-feira (28), na altura do quilômetro 119, em Duas Barras, após ser atingido por um veículo.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ONG SOS Vida Silvestre, que recolheu o corpo do animal. Em vez de ser descartado, o exemplar será destinado a pesquisas científicas que buscam ampliar o conhecimento sobre a espécie no estado do Rio de Janeiro.

Os estudos deverão analisar aspectos como alimentação, condições de saúde e características biológicas do animal, além de contribuir para compreender o processo de expansão do lobo-guará para áreas da Região Serrana. Pesquisadores também pretendem utilizar as informações para subsidiar ações voltadas à conservação da espécie e à redução de atropelamentos em rodovias.

Embora seja típico do Cerrado, o lobo-guará tem sido registrado com maior frequência em municípios serranos nos últimos anos. A presença crescente do animal desperta interesse de pesquisadores e reforça a necessidade de monitoramento das populações que vêm ocupando novas áreas.

Este é o segundo registro de atropelamento de um lobo-guará na RJ-116. O caso anterior ocorreu em 2019 e já havia despertado preocupação entre ambientalistas quanto aos riscos enfrentados pela espécie ao cruzar a rodovia.

Classificado como ameaçado de extinção no Brasil, o lobo-guará exerce papel importante para o equilíbrio dos ecossistemas, especialmente por atuar na dispersão de sementes e no controle de pequenos vertebrados. Especialistas recomendam que motoristas redobrem a atenção em trechos cercados por vegetação, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã, períodos de maior atividade da fauna silvestre.