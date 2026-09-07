Cida Lima é a atração de terça-feira (8), a partir das 21h30 - Reprodução IG Prefeitura de Duas Barras

Cida Lima é a atração de terça-feira (8), a partir das 21h30Reprodução IG Prefeitura de Duas Barras

Publicado 07/09/2026 18:24

Festa da Padroeira de Monnerat , distrito de Duas Barras, segue com programação nesta segunda-feira (7) e terça-feira (8), reunindo música, tradição e atrações para toda a família na Praça Viúva Monnerat. Na noite desta segunda-feira (7), a programação continua às 22h, com show de Juninho – MC Pão. Já na terça-feira (8), o público poderá acompanhar a apresentação de Cida Lima, às 21h30, encerrando a programação musical divulgada para a festa. Ao longo do fim de semana, o evento já contou com atrações como o Tarde da Família, no sábado, além dos shows de João Loureiro e Beijo Apimentado. No domingo, a programação incluiu a Trilha da Independência, seguida pelas apresentações de Ananias, Antônio Madalena e Amanda Alves. Também nesta segunda-feira, Monnerat recebeu o tradicional Desfile Cívico, às 8h30, reforçando o caráter cultural e comunitário da celebração. Realizada de 5 a 8 de setembro, a Festa da Padroeira reúne música, cultura e atividades para moradores e visitantes, mantendo a tradição de celebrar a padroeira do distrito. Programação restante Segunda-feira (7) 22h — Juninho – MC Pão Terça-feira (8) 21h30 — Cida Lima Local: Praça Viúva Monnerat – Monnerat, Distrito de Duas Barras

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