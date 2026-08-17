Primeiro turno acontece no dia 4 de outubro - Site Senado Federal

Primeiro turno acontece no dia 4 de outubroSite Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:37 | Atualizado 17/08/2026 11:38

Eleitores de Duas Barras terão acesso ao plantão da Justiça Eleitoral durante os fins de semana e feriados no período que antecede as eleições de 2026. O município é atendido pela 42ª Zona Eleitoral, sediada em Bom Jardim, que está incluída na programação especial do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Os plantões começaram no sábado (15) e acontecem das 14h às 19h. A previsão é de atendimento especial até 9 de novembro. O endereço é Rua Nilo Peçanha, 347, Centro, Bom Jardim.

O primeiro turno das eleições gerais será realizado em 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. No total, 10.333 eleitores estão aptos a votar em Duas Barras.

Como o prazo para regularização do título, transferência de domicílio e alteração de dados terminou em 6 de maio, o atendimento neste período é voltado principalmente à orientação dos eleitores e a dúvidas relacionadas ao processo eleitoral.

Serviço

O TRE-RJ também mantém atendimento pelo WhatsApp, 24 horas por dia, pelo número (21) 3436-9000. A partir de 5 de setembro, o Disque TRE-RJ terá atendimento também aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

Duas Barras e Bom Jardim integram a mesma circunscrição eleitoral, vinculada à 42ª Zona Eleitoral.