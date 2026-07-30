Rio Coffee House abordará estratégias de comercialização e tendências do mercado consumidor - Divulgação ASCARJ

Rio Coffee House abordará estratégias de comercialização e tendências do mercado consumidorDivulgação ASCARJ

Publicado 30/07/2026 16:51

Duas Barras recebe, no dia 1º de agosto, a partir das 8h, na Fazenda Penedo, o encontro “De Grão em Grão – Duas Barras”, promovido pela Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (ASCARJ) . O evento reunirá produtores, especialistas e instituições do setor para discutir os desafios e oportunidades da cafeicultura fluminense, com foco na produção de cafés especiais, comercialização, inovação e fortalecimento da cadeia produtiva.

Com o tema “Conhecimento, café e conexões que fazem a diferença”, a programação contará com palestras técnicas, debates sobre mercado, turismo rural, perspectivas para o preço do café, rotulagem e embalagem, além de momentos de integração entre produtores e entidades ligadas ao setor. Um dos destaques será a participação da Rio Coffee House, que abordará estratégias de comercialização e tendências do mercado consumidor.

Além do conteúdo técnico, o encontro promoverá um espaço de networking entre cafeicultores, plantio simbólico de mudas de café, depoimentos de produtores da região e um ambiente voltado à geração de negócios e fortalecimento da cafeicultura no estado do Rio de Janeiro.

As inscrições são gratuitas, e o evento é voltado a produtores, empreendedores, profissionais do setor e interessados no universo dos cafés especiais. Os interessados podem entrar em contato direto com a ASCARJ pelo telefone: (21) 2516-3399.

Programação

08h00 – Abertura e recepção dos participantes.

08h30 – Qualidade e comercialização do café – SENAR.

09h10 – Turismo Rural no Café – convidada Monthal.

10h00 – Roda de conversa com EMATER-Rio, ASCAE, ASCARJ, SENAR e SEBRAE.

10h45 – Perspectivas para 2026 e os próximos três anos para o preço do café – Valor Café.

11h30 – Comercialização e mercado – participação da Rio Coffee House.

12h15 – Rotulagem e embalagem para café – SEBRAE.

13h00 – Plantio simbólico de café e depoimentos de produtores regionais.

13h45 – Almoço e confraternização.