Publicado 11/01/2023 20:11

Duque de Caxias - O prefeito Wilson Reis participou, nesta segunda-feira (10), na unidade municipal do CER IV - Centro Especializado em Reabilitação, em Sarapuí, da entrega de nova van adaptada com acessibilidade para o transporte de pacientes atendidos na unidade. O veículo, entregue pela SuperVia à Prefeitura de Duque de Caxias, conta com mecanismo de acesso para pessoas com baixa mobilidade e cadeirantes – os espaços são destinados para quatro cadeiras de rodas e contêm cintos de segurança adequados e travas.

A ação faz parte da nova etapa do desenvolvimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre acessibilidade, assinado entre a concessionária e o Ministério Público em janeiro do ano passado. Essas especificações das vans estão de acordo com os critérios exigidos pelo MP. Conforme estabelecido no TAC, todos os 12 municípios atendidos pela SuperVia terão o direito a receber um veículo adaptado, sendo quatro municípios por ano.



Além do prefeito de Duque de Caxias, a cerimônia contou com a presença da subsecretária municipal de Reabilitação, Daniele A. Oliveira, representantes da Supervia, autoridades municipais e colaboradores do CER IV.

Em sua fala, o prefeito Wilson Reis agradeceu a SuperVia e ressaltou a importância da ação, que demonstra a sensibilidade da concessionária em relação às necessidades do município.

“Se o nosso meio de locomoção de pacientes não estiver em perfeito funcionamento, atrapalha todo o processo. Fico feliz com a iniciativa, que colabora para que possamos equipar nossos Centros de Recuperação da melhor maneira possível”, declarou o prefeito.