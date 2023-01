Novo mercado do produtor de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 09/01/2023 20:17

Duque de Caxias - Os produtores rurais de Duque de Caxias passarão a contar este ano, de um espaço digno para poder comercializar seus produtos, em um ambiente que beneficiará expositores e consumidores. Localizado na Avenida Dr. Plinio Casado, no Centro da cidade, o espaço está passando por obras de modernização para melhorar as condições de higiene e conforto. As obras estão sendo realizadas pela Prefeitura com recursos federais.

Ocupando uma área de mais de 1,7 mil m2, o novo Mercado do Produtor vai ganhar mais um pavimento, acesso por rampa, iluminação em led e climatização. O espaço vai ganhar mais de 130 novas barracas padronizadas de alvenaria, quiosques de alimentação e novos banheiros. Os clientes poderão, também, usufruir da gastronomia produzida pela agricultura familiar do município.

O Mercado do Produtor vai comercializar produtos de qualidade para a população de Duque de Caxias e moradores de outras cidades – Magé, Belford Roxo e Nova Iguaçu - que transitam pela avenida a caminho de seus lares após um dia de trabalho. Além disso, poderemos mostrar aos cidadãos os alimentos que são produzidos na zona rural, como legumes, frutas e hortaliças. A população contará também com uma maior variedade de produtos frescos, de qualidade e a preços mais em conta.

“Estamos atendendo às reivindicações dos produtores rurais do município, que vão ganhar um novo local para comercializar seus produtos de forma direta. O mercado vai atender com dignidade os produtores e consumidores que poderão conhecer a gastronomia rural”, disse o prefeito Wilson Reis.