Museu Ciência e Vida, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/01/2023 13:32

Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida preparou uma programação especial de férias, com diversas oficinas gratuitas para o público infantil, além de visitação ao Planetário. As atividades serão realizadas no período de 10 a 27 de janeiro, sempre em duas sessões (14h e 15h30), e com limite máximo de 30 participantes. A distribuição das senhas acontecerá 30 minutos antes de cada atividade. O espaço está localizado na Rua Aílton da Costa, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

“Importante espaço de cultura, ciência e tecnologia, o Museu Ciência e Vida cumpre um papel educacional de extrema relevância na Baixada Fluminense. A programação foi preparada com muita dedicação e carinho pela equipe, que pensou em atividades para diferentes idades: vai ter sessão de planetário, contação de histórias, oficinas práticas e muito mais. Deixo o meu convite para os pais e responsáveis aproveitarem o período das férias e levarem seus filhos ao museu”, destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Veja a programação completa:

10 de janeiro

. Contação de história “Os Sóis de Sankofa”, as crianças, a partir dos 4 anos de idade, vão aprender que, percebendo o movimento do céu e as palavras dos mais velhos, é preciso olhar para trás e continuar ouvindo e preservando os conhecimentos de sua comunidade. É apresentada dentro do Planetário do Museu Ciência e Vida.

12 de janeiro

. Pega Peixe Lunar: nesta atividade, voltada para a faixa etária de 8 a 12 anos, as crianças aprendem sobre a relação entre a pesca e as influências das fases da Lua, as marés, as cadeias e teias alimentares e a preservação da natureza, através das tradições do povo caiçara.

17 a 27 de janeiro

. Sessões de cúpula do planetário: uma planetarista mostra como observar objetos do céu noturno, identificar constelações e planetas e quais as histórias da mitologia por trás deles. A atividade é voltada para crianças a partir de 5 anos. A lotação do Planetário é de 65 lugares.

Programação de oficinas (voltada para crianças a partir dos 6 anos)

17 de janeiro

. Construindo seu cartão luminoso (LED CARD): o público vai descobrir como são feitos os circuitos criando um cartão luminoso com led e papel alumínio.

18 de janeiro

. Batalha Naval Geográfica: brincando, as crianças vão descobrir um pouco mais sobre as coordenadas, neste clássico jogo que atravessa gerações.

19 de janeiro

. Exsicata, é o bicho!: que tal montar seu quadro botânico com os bichos da Mata Atlântica? Essa é a proposta para o público, que vai juntar plantas e animais para formar uma obra de arte.

20 de janeiro

. Fanzine – Descobrindo o corpo humano: Você já se perguntou por que temos polegar? Sabia que os pulmões têm tamanhos diferentes e que os olhos enxergam o mundo de cabeça para baixo? Vamos descobrir mais fatos interessantes sobre nosso corpo e montar uma fanzine!

24 de janeiro

. As aventuras de Tinha, a lagartinha comilona: venha embarcar na história de Tinha, a lagartinha comilona, e conhecer um pouco mais sobre os alimentos.

25 de janeiro

. Brincando com as palavras e seus significados: Como são construídos os significados das palavras? Por que é importante termos significados para cada palavra? Nesta oficina iremos pensar sobre a linguagem e a comunicação.

26 de janeiro

. Transformando imagens: uma imagem sobre outra e algo novo se forma! Os nossos olhos são capazes de nos enganar e, nesta oficina, vamos entender como eles funcionam e de que maneira um jogo óptico se utiliza disso para transformar duas imagens em uma.

27 de janeiro

. Voando alto com a ciência: cafifa, papagaio ou pipa? Será que são as mesmas coisas? Venha descobrir essas e outras respostas e compreender a ciência por trás da pipa. E, claro, construir uma!