Feira de domingo de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:49

Duque de Caxias - A tradicional Feira de Duque de Caxias é realizada ao ar livre todos os domingos, das 6h às 14h30, sendo visitada por milhares de pessoas. Uma das maiores da América Latina, a Feira se estende pelas Avenidas Presidente Vargas e Duque de Caxias, além da Rua Prefeito José Carlos Lacerda. Ainda na madrugada começa a montagem dos dois mil tabuleiros, enchendo avenidas e ruas adjacentes do Centro de Duque de Caxias com seus costumes e tradições.

A Feira, com origem nordestina, acompanhou as múltiplas facetas que mudaram o espaço durante todas essas décadas de realização, trazendo histórias de seus antigos e atuais feirantes: pai, mãe e filhos se reconstroem numa feira centenária.



Uma das mais procuradas é a carne de sol, típica do nordeste brasileiro. Ao perpassar pela Feira logo nos deparamos com a barraca de Antônio Rodrigues, mais conhecido como Toinho, nascido em Campina Grande, na Paraíba, que começou trabalhando com o pai quando tinha apenas 10 anos. Hoje, trabalham, com ele, esposa, filhos e noras. O feirante atua desde 1962, tendo visto quase todos os prefeitos do município. Passou pela Ditadura Militar e pela redemocratização do país. Costumava vender carne de sol para Tenório Cavalcanti, o famoso Homem da Capa Preta, uma das figuras políticas mais temidas de Duque de Caxias.



Outro que também atravessa décadas de dedicação à Feira é o capixaba Marcondes, conhecido como o Doido da Feira. Oriundo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Marcondes começou a trabalhar na Feira em 1982, aos 17 anos. Hoje trabalha com a esposa e o filho vendendo queijo coalho, tapioca, bolo de aipim e pamonha.



Essas são algumas das histórias existentes ali, numa feira com seus temperos, legumes, frutas e flores.

Uma parada que se tornou obrigatória é o Forrobodó. Montado há quatro anos, o espaço conta com comida típica nordestina, bebidas e música, onde o forte é o forró ao vivo, com preferência para os artistas do município.



De acordo com a Revista Pilares da História, apesar de não ter uma data certa do seu início, feirantes e moradores dizem que a Feira de Duque de Caxias existe há pelo menos 100 anos, tendo origem na década de 1920, antes mesmo de o município ser emancipado, em 1943.



Em 2015, foi registrada como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Duque de Caxias.

