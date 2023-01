Feira do Podrão abre o ano na Baixada Fluminense

layout="responsive" noloading> Feira do Podrão chega no Caxias Shopping - Fernando Libanio/Divulgação layout="responsive" noloading>

Publicado 05/01/2023 19:31

Duque de Caxias - Finalmente, a Feira Nacional do Podrão chega em Duque de Caxias! Em dois finais de semana consecutivos, a oitava edição será em janeiro, de sexta a domingo (13 a 15/01 e 20 a 22/01), no estacionamento do Caxias Shopping, na Baixada Fluminense. Serão 30 barracas de expositores locais e da cidade do Rio de Janeiro, oferecendo fartura na chamada comida de rua, comodidade, música e área exclusiva para crianças.

“Estamos muito felizes em começar o ano na Baixada, pois cresci na região e tenho relação afetiva com a comunidade”, comenta o arquiteto e produtor do evento, Filipe Machado.



Abrindo o ano com o pé direito, a "Super Edição da Feira do Podrão" trará lanches consagrados em edições anteriores: "Cachorro-Quente de Dois Quilos”, "Hambúrguer Gigante", "Coxinha de Um Quilo”, "Cone de Nuggets", "Cachorro-Quente Prensado”, "Pastel Gigante", "Batata Frita Turbinada", "Torre de Churros", Sorvete na Chapa", incluindo “Rodízio de Mini Hamburger”, "Hamburguer Japonês", “Churrasco” e vários outros petiscos regionais.



