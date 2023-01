Menino é o primeiro bebê nascido em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/01/2023 21:23

Duque de Caxias - Na Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, a comemoração pelo início do novo ano ganhou um reforço muito especial, com a chegada do pequeno Daniel Gomes da Silva Neto, o primeiro bebê nascido em unidade da rede pública de saúde do município. Para a alegria da mamãe, Julieth Gomes da Silva, e do papai, Oziel dos Santos Silva, o pequeno Daniel veio ao mundo às 03h19 deste domingo (1º de janeiro), pesando 3,74 quilos. A felicidade do casal de duque-caxienses, moradores de Imbariê, foi compartilhada por toda equipe de saúde e colaboradores do plantão de ano novo da Maternidade de Santa Cruz da Serra.

Inaugurada em 13 de junho de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos.

A unidade materno infantil da rede municipal de saúde de Duque de Caxias está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.