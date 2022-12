Caxienses comemoram aniversário da cidade com mais oferta de água tratada - Divulgação

Publicado 30/12/2022 19:32

Duque de Caxias - Neste sábado (31/12), é festejado o aniversário de 79 anos da cidade de Duque de Caxias. Como parte das comemorações, o município mais populoso da Baixada Fluminense receberá a implantação de três sistemas de bombeamento, que vai regularizar a oferta de água tratada para mais de 230 mil caxienses de 11 bairros da cidade.



O sistema Olavo Bilac atenderá aos bairros Olavo Bilac, Doutor Laureano, Gramacho e Parque Sarapuí. Já na 25 de Agosto, a iniciativa beneficiará os bairros 25 de Agosto, Centro, Vila São Luís, Parque Duque e Doutor Laureano. A melhoria no sistema do reservatório Parque Fluminense contemplará os bairros São Bento, Parque Fluminense e Vila São José.



“Fechamos o nosso primeiro ano de operação na cidade com mais de 27 mil metros de novas redes, que agora levam água tratada para moradores que nunca tiveram acesso ao serviço. Mas muito ainda precisa ser feito para mudar a realidade de Caxias, que sempre sofreu com problemas históricos no abastecimento. Neste mês de aniversário do município, unimos esforços para implantar bombas em pontos estratégicos, com o intuito de ampliar o serviço e manter o nosso propósito de levar dignidade, saúde e qualidade de vida aos caxienses”, avalia o coordenador de operações da Águas do Rio, com atuação em Duque de Caxias, Hemerson Gomes.



As obras de extensão de rede também seguem a todo o vapor. Equipes da Águas do Rio trabalham no assentamento de 34 mil metros de novas redes de água tratada na Vila Urussaí, beneficiando 46 mil moradores da região.

“São 40 anos de sofrimento com falta de água. Depois que a Águas do Rio entrou aqui no local, a gente tem água nas torneiras. É bom demais!", finaliza o morador Luciano Carvalho.