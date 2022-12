Mutirão de cirurgias no Hospital do Olho em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2022 19:14

Duque de Caxias - Para marcar os cinco anos de fundação do Hospital do Olho Julio Candido de Brito, comemorado nessa quarta-feira, 28 de dezembro, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um mutirão de cirurgias de catarata.



Para o mutirão de aniversário eram esperados 365 pacientes que aguardavam na fila de cirurgias da unidade. Ao final da ação, a direção do Hospital do Olho contabilizou o total de 359 procedimentos realizados com sucesso, superando as expectativas da Secretaria Municipal de Saúde.

A ação contou com a participação de médicos, profissionais de enfermagem, técnicos e colaboradores do Hospital do Olho, além da presença do secretário municipal de Saúde e oftalmologista, Dr. Daniel Puertas, que nesses cinco anos está na direção geral da unidade.

“Cinco anos de Hospital do Olho e faltam palavras para definir o que este hospital representa na vida de tantas pessoas. São cinco anos trabalhando, de segunda a domingo, graças à dedicação de todos os profissionais e colaboradores. Esse hospital é um divisor de águas no atendimento a pacientes com problemas visuais e hoje é referência para todo o Estado, com mais de 4 milhões de atendimentos realizados”, destacou o secretário de Saúde.

Desde sua fundação, em 28 de dezembro de 2017, o Hospital do Olho vem beneficiando moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. A Unidade de Saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital realizou mais de 4,6 milhões de atendimentos, mais de 3,7 milhões de exames, mais de 80 mil cirurgias de catarata, mais de 600 transplantes de córnea e mais de 790 cirurgias de estrabismo.



Desde sua fundação, em 28 de dezembro de 2017, o Hospital do Olho vem beneficiando moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. A Unidade de Saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital realizou mais de 4,6 milhões de atendimentos, mais de 3,7 milhões de exames, mais de 80 mil cirurgias de catarata, mais de 600 transplantes de córnea e mais de 790 cirurgias de estrabismo.

Morador de Jacarepaguá, no município do Rio de Janeiro, Pedro Teodoro Cecílio, 65 anos, aguardava a hora de entrar no centro cirúrgico para realizar a tão sonhada cirurgia de catarata. Mesmo sendo morador do Rio, foi em Duque de Caxias que ele teve a oportunidade de realizar o procedimento.

“Cheguei aqui confiante de que seria uma cirurgia bem tranquila, e foi exatamente o que aconteceu. A Prefeitura de Duque de Caxias está de parabéns por investir tanto na saúde, com hospitais como esse, que beneficiam não só os moradores de Caxias, mas também pessoas como eu, que são de outros municípios”, declarou Pedro.



Muitos dos que participaram do mutirão de aniversário não eram ‘pacientes de primeira viagem’. O paciente Isac Francisco de Souza, 60 anos, morador do Barro Branco, em Duque de Caxias, era um deles. Em agosto deste ano ele fez o procedimento na vista direita e agora aguardava pela retirada da catarata da vista esquerda.

“Essa é a minha segunda cirurgia de catarata no Hospital do Olho e só tenho motivos para agradecer. Eu tinha muito medo de perder a visão, mas graças a Deus estou conseguindo operar as duas vistas. Se não fosse esse hospital, com certeza eu não teria condições de recuperar a visão e viver uma vida normal”, ressaltou o duque-caxiense.



Nesses cinco anos de existência, centenas de crianças passaram pelas mãos competentes das equipes médicas do Hospital do Olho. O pequeno Rael, de seis meses de idade, morador do município de Magé, diagnosticado com catarata congênita assim que nasceu, é uma das histórias marcantes. Sua mãe, Michele Cristina Estevão, fez questão de participar do aniversário e compartilhar sua alegria e gratidão pela recuperação da visão do pequeno Rael.

“Hoje estou aqui para agradecer pessoalmente ao Dr Daniel e a toda a equipe por tudo que fizeram pelo meu filho. Quando o Rael nasceu, foi diagnosticado com catarata congênita e aos três meses de idade ele foi operado aqui, no hospital, com sucesso. Sou muito grata a Deus por abrir essa porta e a toda equipe, pelo carinho e atenção com que trataram meu filho”, disse a mamãe emocionada.



O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. O endereço é Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, Duque de Caxias- RJ.