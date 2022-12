3º CPA abrange as 13 cidades da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 29/12/2022 17:50

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias ganhou mais um reforço importante no policiamento e na segurança pública. A sede do 3º Comando de Policiamento de Área passou a funcionar na cidade, no prédio do CISPBAF – Centro Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense. A inauguração contou com a presença de várias autoridades, como o prefeito Wilson Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o secretário estadual de Polícia Militar (PMERJ), coronel Luiz Henrique Pires, e o comandante do 3º CPA, Coronel Roberto Christiano Dantas.

O 3º CPA abrange as 13 cidades da Baixada Fluminense: Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Guapimirim, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Japeri, Seropédica e Itaguaí. Antes de vir para Duque de Caxias, a sede do Comando funcionava no município de Mesquita.



O secretário estadual de Polícia Militar (PMERJ), coronel Luiz Henrique Pires, destacou que há uma grande estrutura da Polícia Militar funcionando no Estado do Rio de Janeiro.

“O objetivo é aumentar a segurança, possibilitar a geração de empregos, o turismo. Nós temos consciência de que esse cenário econômico e social só funciona com a efetiva participação da Polícia Militar. Nós temos noção disso tudo e, por isso, toda a nossa gestão e os nossos investimentos são voltados para essa área. Tudo isso sem esquecer, é claro, do conforto, da segurança e do compromisso com o nosso policial militar”, destacou.

O CISPBAF foi criado com o objetivo de melhorar os índices de segurança na região. A sede física funciona no centro do município, em um prédio na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro Jardim 25 de Agosto. O Consórcio foi criado por iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com os governos federal e estadual, que investiram recursos para a compra de equipamentos modernos de monitoramento e vigilância para aumentar a segurança da população da Baixada Fluminense, estimada, segundo dados dos órgãos estatísticos, em mais de 3,9 milhões de habitantes.



Além das autoridades já citadas, estiveram presentes também o cel. PM Renan Gomes de Oliveira, cel. PM Carlos Eduardo Sarmento, cel. PM Gustavo Bastos, ten. cel. PM Ângelo Barbosa, ten. cel. PM Robson Borges, ten. cel. PM Paulo Cezar Vidal, ten. cel. André Aires, ten. cel. PM Daniele de Almeida, cel. Salema (deputado estadual), delegado Cley Catão (diretor do Departamento de Polícia de Área), secretários e vereadores.