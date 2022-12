Cerimônia de formatura do III Colégio da PM de Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 26/12/2022 20:23

Duque de Caxias - Na última semana, ocorreu a primeira cerimônia de formatura do 9º ano do Ensino Fundamental do III Colégio da Policia Militar Percy Geraldo Bolsonaro, localizado em Duque de Caxias. Ao todo, 285 alunos se formaram, contando com a presença de pais e parentes emocionados, além de diversas autoridades. Entre elas estavam o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis; o deputado Estadual Rosenverg Reis e o secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Luís Henrique Marinho Pires.

“Estive aqui em 2018, quando este colégio foi inaugurado. Ver a formatura desta primeira turma concluindo o Ensino Fundamental é a prova de que deu certo esse projeto, desenvolvido aqui em Duque de Caxias com a parceria da prefeitura”, declarou o coronel.

Durante a formatura, foram entregues certificados especiais para os três primeiros colocados na média geral de pontos entre os formandos. Durante a cerimônia, a diretora da unidade, tenente coronel Nádia Luana Cardoso da Conceição, anunciou a novidade:

“Estes alunos que estão se formando aqui, e ganharam 609 premiações externas nestes quatro anos, serão matriculados nas primeiras turmas de Ensino Médio de nosso Colégio, que vai iniciar suas aulas agora em 2023”, declarou.



O prefeito Wilson Reis parabenizou os formandos.

“Vocês ainda têm uma longa jornada pela frente. Encontrem sua missão. Estabeleçam metas a serem alcançadas. Todos os dias encontro alguém que me pergunta como pode fazer para matricular seus filhos aqui. Aproveitem tudo o que estão aprendendo neste colégio. Vocês são privilegiados”, afirmou.



O deputado Estadual Rosenverg Reis cumprimentou os alunos que se formavam e apresentou outra novidade.

“Estamos trabalhando na ALERJ para conseguir dobrar a capacidade de alunos deste colégio e permitir que ainda mais crianças possam ter a chance de estudar aqui e ter um futuro melhor”, concluiu.