Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Hospital do Olho de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/12/2022 20:07

Duque de Caxias - Em 28 dezembro de 2017, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense. Para celebrar os cinco anos de funcionamento do Hospital do Olho, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promove, nesta quarta-feira (28), um mutirão com a realização de 365 cirurgias de catarata. A ação vai contemplar pacientes atendidos na unidade e que aguardam pelo procedimento.

Desde sua fundação, o Hospital do Olho vem beneficiando moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. A Unidade de Saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital realizou mais de 4,6 milhões de atendimentos, mais de 3,7 milhões de exames, mais de 80 mil cirurgias de catarata, mais de 600 transplantes de córnea e mais de 790 cirurgias de estrabismo.

O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. O endereço é Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, Duque de Caxias- RJ.