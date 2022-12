Caxias realiza comemoração do Natal no Restaurante do Povo - Divulgação

Caxias realiza comemoração do Natal no Restaurante do PovoDivulgação

Publicado 23/12/2022 10:20

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, promoveu o Natal do Restaurante do Povo. O evento contou com atividades culturais, recreação infantil e, ao final, mais de 200 crianças da Associação Beneficente de Ação da Cidadania e Cultura (ABACC) e da ONG Um Olhar e o Restaurante do Povo disponibilizou almoço para as famílias presentes.

Caxias realiza comemoração do Natal no Restaurante do Povo Divulgação



A ação faz parte do projeto Respeitar é Preciso: Direitos Humanos, em vigência há mais de um ano. Desde então, o DEMPPIRD está levando às escolas municipais de Duque de Caxias uma série de palestras com reflexões e esclarecimentos sobre racismo, homofobia e intolerância religiosa, e também trabalhando com ONGs na promoção de cidadania, como o registro tardio.



Estiveram presentes o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, a subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa, a coordenadora, Júlia Paula, e a subsecretária de Cultura e Turismo, Lidia Malafaia. A ação faz parte do projeto Respeitar é Preciso: Direitos Humanos, em vigência há mais de um ano. Desde então, o DEMPPIRD está levando às escolas municipais deuma série de palestras com reflexões e esclarecimentos sobre racismo, homofobia e intolerância religiosa, e também trabalhando com ONGs na promoção de cidadania, como o registro tardio.Estiveram presentes o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, a subsecretária de Assistência Social, Aline Ferreira, a diretora do DEMPPIRD, Sharlene Rosa, a coordenadora, Júlia Paula, e a subsecretária de Cultura e Turismo, Lidia Malafaia.

Caxias realiza comemoração do Natal no Restaurante do Povo Divulgação



“É gratificante ver o sorriso das crianças ao receberem presentes e participarem de atividades culturais. Para nós é uma retribuição da dedicação exercida dia após dia.” — disse o secretário da pasta, Janyr Menezes. “É gratificante ver o sorriso das crianças ao receberem presentes e participarem de atividades culturais. Para nós é uma retribuição da dedicação exercida dia após dia.” — disse o secretário da pasta, Janyr Menezes.