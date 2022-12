Prefeitura de Caxias inaugura nova unidade de ensino no bairro Corte Oito - Divulgação

Publicado 21/12/2022 17:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Obras e Defesa Civil e da Secretaria de Educação, realizou mais uma entrega de Unidade de Ensino: a Creche Pequeno Guerreiro, localizada no bairro do Corte Oito. A unidade é destinada à educação da primeira infância, de dois a cinco anos de idade, e tem capacidade para atender aproximadamente duzentas crianças. O espaço conta com sala de leitura, salas de aula amplas e climatizadas, materiais coloridos, lúdicos e de qualidade, além de um refeitório que oferecerá alimentação balanceada para os alunos.

A secretária de Educação, profª Roseli Duarte, enfatizou a importância dessas realizações na vida da população.

“É motivo de grande gratidão a entrega dessa creche, que receberá crianças, "pequenos guerreiros" que terão suas vidas alicerçadas com educação de qualidade.""



"A nossa gestão tem como principal objetivo continuar melhorando a educação do nosso município, pois, através de políticas públicas na educação, transformamos vidas que terão a oportunidade de vivenciar o que é delas por direito constitucional: o acesso à educação de qualidade para todos”, declarou o prefeito Wilson Reis, presente à cerimônia.

